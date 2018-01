Com gol de Januzaj, Manchester United vence a 2ª no Inglês

Novamente com placar modesto, o Manchester United venceu no Campeonato Inglês. Na abertura da 2ª rodada, o time comandado pelo técnico Louis Van Gaal derrotou o Aston Villa por 1 a 0, jogando fora de casa, em Birmingham. O jovem Adnan Januzaj, de apenas 20 anos, marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Manchester mantém o aproveitamento de 100% neste início de competição. Na estreia, fim de semana passado, o United bateu o Tottenham também por 1 a 0, no estádio Old Trafford.

Não apenas pelo gol marcado no primeiro tempo, Januzaj foi o nome da partida. Começando como titular, ele participou das principais jogadas do Manchester e foi a maior referência na criação da equipe. Aos 29, ele recebeu passe de Juan Mata pela esquerda. Dentro da área, deu belo corte e deixou o marcador no chão, batendo para o gol em seguida.

No segundo tempo, o Manchester caiu de rendimento e cedeu espaço ao Villa, que não aproveitou suas poucas oportunidades. Para garantir a vantagem no placar, Van Gaal colocou em campo Schweinsteiger e Herrera nos lugares de Carrick e Januzaj. O Manchester melhorou e deixou de levar sustos na defesa. Por outro lado, frequentou pouco o ataque, sem ampliar o placar.