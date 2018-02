Com gol de Juan, Bayer Leverkusen avança na Copa da Uefa Contando com um gol marcado pelo zagueiro brasileiro Juan, o Bayer Leverkusen garantiu a classificação às quartas-de-final da Copa da Uefa ao derrotar com facilidade, nesta quarta-feira, o Lens por 3 a 0, em casa, no Estádio Bay Arena, na Alemanha. O primeiro confronto entre as duas equipes havia terminado em 2 a 1 para os franceses. Na soma dos resultados, os alemães superaram os adversários por 4 a 2. O rival do Bayer na próxima fase da segunda competição mais importante de clubes do continente será definido por sorteio, que acontecerá na próxima sexta-feira. Contando com o apoio da sua torcida, o Leverkusen abriu o marcador aos 36 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, o atacante ucraniano Andriy Voronin bateu de voleio, sem chances para o goleiro Charles Itandje. Os anfitriões ampliaram a vantagem aos 11 da etapa complementar, com o bósnio Sergej Barbarez, que aproveitou um rebote para completar de cabeça. O gol de Juan aconteceu aos 25. O meia Bernd Schneider cobrou escanteio na área e o zagueiro brasileiro cabeceou para o fundo das redes.