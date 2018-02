Com gol de Jussiê, Bordeaux avança na Copa da Uefa

Com um gol do atacante brasileiro Jussiê, ex-Cruzeiro, o Bordeaux venceu o Helsingborg por 2 a 1, nesta quinta-feira, e assegurou sua classificação para a terceira fase da Copa da Uefa. O time francês tem 9 pontos e lidera o Grupo H com 100% de aproveitamento. Apesar da derrota, o time sueco, que conta com o astro Larsson, também já está classificado. Outro time a se classificar nesta quinta foi o Tottenham, que empatou por 1 a 1 com o Anderlecht, na Bélgica, e encerrou sua participação no Grupo G com 7 pontos. O time belga, com 5, ainda corre riscos. O Getafe bateu o Aalborg por 2 a 1, na Dinamarca, e só precisa de um empate com o Anderlecht, em casa, na última rodada, no dia 19. O Bolton assumiu a liderança do embolado Grupo F, ao vencer o Estrela Vermelha por 1 a 0, em Belgrado, mas ainda não tem vaga assegurada - na última rodada, precisa torcer para que o Braga não vença o time sérvio. Nesta quinta, o time português empatou por 1 a 1 com o Aris Salonica, fora de casa, e foi a 3 pontos, mantendo as chances de classificação. O time grego divide o segundo lugar com o Bayern de Munique, com 5 pontos - os três primeiros se classificam. O Grupo E ficou definido nesta quinta, com as classificação de Spartak (7 pontos), Bayer Leverkusen e Zurique (ambos com 6) - a última rodada servirá apenas para definir as posições. O Sparta Praga, com 4, está eliminado. Todos os resultados desta quinta: Grupo E Spartak Moscou (RUS) 1 x 0 FC Zurique (SUI) Bayer Leverkusen (ALE) 1 x 0 Sparta Praga (RCH) Grupo F Aris Salonica (GRE) 1 x 1 Braga (POR) Estrela Vermelha (SER) 0 x 1 Bolton (ING) Grupo G Aalborg (DIN) 1 x 2 Getafe (ESP) Anderlecht (BEL) 1 x 1 Tottenham (ING) Grupo H Áustria Viena (AUT) 0 x 1 Panionios (GRE) Bordeaux (FRA) 2 x 1 Helsingborg (SUE)