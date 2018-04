Com gol de Kleber, Coritiba vence Santa Cruz e deixa o Z-4

O Coritiba derrotou o Santa Cruz por 1 a 0, neste sábado, no estádio do Arruda, no Recife, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória do time paranaense fora de casa na competição e um resultado importantíssimo para escapar da zona de rebaixamento.

O herói da equipe visitante foi o atacante Kleber, que marcou o gol da partida no primeiro tempo. O centroavante ainda teve a chance de ampliar na etapa final, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti. Deixou o campo a cinco minutos do fim, lesionado, e preocupa para as próximas rodadas. Os anfitriões tentaram pressionar nos últimos minutos, mas não evitaram a derrota.

O resultado tirou provisoriamente o Coritiba do grupo da degola. Da 19.ª e penúltima colocação, a equipe subiu para o 15.º lugar com 18 pontos. O Santa Cruz acendeu o sinal de alerta e ocupa o 16.º com 17.

O Coritiba volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, dia 31, quando receberá o Flamengo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Santa Cruz, que vinha de duas vitórias consecutivas, tentará retomar o bom momento no próximo sábado contra o Atlético Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

O JOGO

Com o apoio de seus torcedores, mas sem a presença do artilheiro Grafite, o Santa Cruz tentou pressionar o adversário nos primeiros minutos. Mas faltava alguém com poder de finalizar as jogadas. Primeiro Keno não conseguiu desviar o cruzamento e depois o zagueiro Danny Morais foi até a área e também desperdiçou a oportunidade.

Mais recuado, o Coritiba segurou o ímpeto inicial do adversário e aos poucos foi se soltando na partida. O gol saiu em sua primeira boa oportunidade no ataque. Aos 32 minutos, o time fez boa jogada pela esquerda. Raphael Veiga inverteu o jogo para Kazim Richards, que rolou para Kleber quase na marca do pênalti. O centroavante bateu firme sem chances para o goleiro Tiago Cardoso.

O time da casa sentiu o gol e viu o adversário criar duas oportunidades para ampliar logo em seguida. Aos 35 minutos, João Paulo arriscou de longe para boa defesa do goleiro e, em seguida, Juninho cabeceou com perigo.

Na volta do intervalo, o Santa Cruz continuou perdido em campo e o Coritiba desperdiçou a sua melhor chance para marcar o segundo. Logo aos seis minutos, Kleber recebeu livre e foi derrubado na área por Tiago Cardoso. Pênalti que o próprio atacante foi para a cobrança, mas chutou nas mãos do goleiro adversário.

O erro animou a equipe anfitriã, que partiu novamente para cima. Keno teve boa chance após cruzamento de Léo Moura, mas mandou para fora. A equipe visivelmente sentia a falta de Grafite, vice-artilheiro da competição com oito gols.

O Coritiba tentava tocar a bola e gastar o tempo. Aos 33 minutos, Raphael Veiga cruzou na área para Kazim Richards, que cabeceou para o chão para grande defesa de Tiago Cardoso. Logo em seguida, Kleber, principal destaque da partida, caiu sozinho e pediu substituição. Iago entrou em seu lugar.

O Santa Cruz tentou ir para o tudo ou nada nos minutos finais, mas quase levou o segundo em um rápido contra-ataque adversário. Aos 48 minutos, Felipe Amorim recebeu livre e tocou por cima do goleiro Tiago Cardoso. A bola lentamente bateu na trave e saiu.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 0 x 1 CORITIBA

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Léo Moura, Wellington, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Correia, Marcílio (Marcinho) e João Paulo; Arthur (Danilo Pires), Keno e Marion (Bruno Moraes). Técnico: Milton Mendes.

CORITIBA - Wilson; Ceará, Luccas Claro, Juninho (Nery Bareiro) e Carlinhos; Edinho, João Paulo, Alan Santos e Raphael Veiga (Felipe Amorim); Kleber e Kazim Richards. Técnico: Pachequinho.

GOLS - Kleber, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tiago Cardoso e João Paulo (Santa Cruz); Carlinhos (Coritiba).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

RENDA - R$ 133.770,00.

PÚBLICO - 10.021 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).