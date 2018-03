Com gol de Lucas Leiva, Lazio vence e vai às quartas da Liga Europa

A Lazio venceu o Dínamo Kiev por 2 a 0 nesta quinta-feira, fora de casa, e garantiu vaga para as quartas de final da Liga Europa. No jogo de ida as equipes haviam empatado por 2 a 2. Quem abriu o caminho para a classificação foi o volante brasileiro Lucas Leiva.

Ele marcou o primeiro gol da partida aos 23 minutos do etapa inicial. Após cobrança de escanteio, o brasileiro se antecipou ao goleiro e desviou de cabeça para as redes. Stefan de Vrij ampliou o marcador no segundo tempo e confirmou a vaga.

O time italiano agora aguarda a definição do próximo adversário, que será definido em sorteio, nesta sexta-feira. Antes, a equipe volta as atenções para o Campeonato Italiano. No domingo, visitará o Bologna, pela 29ª rodada.

A Lazio ocupa a quarta colocação na tabela da competição nacional, com 53 pontos, e está na briga por uma vaga à Liga dos Campeões. A equipe de Lucas Leiva tem apenas um ponto de vantagem sobre a Inter de Milão, que está em quinto.

Ainda nesta quinta-feira, o Olympique de Marselha também confirmou a vaga para as quartas após nova vitória sobre o Athletic Bilbao. Depois dos 3 a 1 no jogo de ida, o time francês agora venceu na casa do adversário pelo placar de 2 a 1. Payet e Lucas Ocampos marcaram os gols do triunfos. Inaki Williams descontou.

O RB Leipzig ficou no empate com o Zenit por 1 a 1, em São Petersburgo, e também avançou à próxima fase da competição. O time alemão havia vencido a primeira partida por 2 a 1 e ficou ainda mais tranquilo depois de abrir o placar logo aos 22 minutos na casa do adversário. Jean-Kevin Augustin marcou. A equipe russa deixou tudo igual com Sebastian Driussi, mas não teve forças para virar.