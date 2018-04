Com gol de Michel Bastos, Lyon vence e vira líder

Com o Lorient também brigando entre os primeiros colocados, o Lyon teve dificuldade para vencer em casa. O empate sem gols permaneceu até os 27 minutos do segundo tempo, quando Michel Bastos resolveu para os anfitriões. O meia, que atuava como lateral-esquerdo no Brasil, fez um gol digno de centroavante. Após o cruzamento da esquerda, o ex-jogador do Figueirense apareceu bem na área para cabecear com precisão, no ângulo.

Na cola do Lyon, o Olympique de Marselha também contou com um gol brasileiro para vencer. Contra o Le Mans, fora de casa, a equipe chegou a abrir o placar, mas sofreu o empate e só venceu por 2 a 1 graças ao atacante Brandão, que marcou de cabeça. A vitória deixou o Olympique com 11 pontos. Com a mesma pontuação está a surpreendente Montpellier, recém-promovido à primeira divisão, que superou o Lens por 1 a 0.

Ainda neste sábado, O Lille conquistou seu primeiro triunfo no Francês ao vencer o Sochaux por 1 a 0, deixando a equipe derrotada na posição intermediária da tabela. O Boulogne, mais um time recém-promovido, arrancou um ponto fora de casa diante do Valenciennes, ao empatar por 1 a 1, e subiu para a sexta posição, com oito pontos. Já Nancy e Toulouse não saíram da igualdade por 0 a 0.