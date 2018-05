Com gol de Michel Bastos, São Paulo faz 5 a 0 em jogo-treino

Com gol de Michel Bastos, que não vem sendo relacionado para a equipe principal e deve se transferir para outro clube na próxima temporada, o São Paulo goleou o América-SP por 5 a 0, em um jogo-treino no CT da Barra Funda realizado nesta sexta-feira. Os destaques da atividade foram o lateral-esquerdo Carlinhos, com três assistências, e o atacante Luiz Araújo, com dois gols.

O time foi formado praticamente por reservas: Renan Ribeiro; Bruno, Lugano, Douglas e Matheus Reis; Wellington, Wesley e Jean Carlos; Carlinhos, Robson e Gilberto. O técnico Ricardo Gomes não contou com atletas que estão nas seleções nacionais (Rodrigo Caio, Cueva, Mena e Buffarini), além de Lyanco e David neres, na seleção Sub-20.

Gilberto abriu o placar aproveitando um passe de Carlinhos e foi só esse gol no primeiro tempo. Na etapa final, entraram o goleiro Léo, Hudson, Daniel, Michel Bastos, Luiz Araújo e Chavez. O time melhorou e fez mais quatro gols, dois com Luiz Araújo em assistências de Carlinhos, com Michel Bastos de cabeça e com o zagueiro Douglas, após passe de Robson.

Para o lateral Bruno, apesar de não estar jogando no Brasileirão, Michel Bastos está bem com o grupo. "Conversamos todos os dias, sei que ele queria ajudar lá dentro. É profissional. Treina e está bem. Claro que às vezes encontramos o Michel meio cabisbaixo, mas é normal. Nos treinos sempre faz a parte dele. É uma família e apoiamos sempre", disse.