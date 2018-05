Miranda marca, Inter ganha e cola na briga pela Liga dos Campeões

A Inter de Milão continua firme e forte na luta por uma vaga à Liga dos Campeões da Europa. Neste sábado, venceu a Sampdoria por 3 a 1, em casa, e se manteve na quarta colocação do Campeonato Italiano, agora com 48 pontos, a apenas um da Fiorentina, a terceira colocada. Os visitantes continuam na beira da zona de rebaixamento, em 17.º, com 25, a três de entrar para a degola.

A partida contou com as ilustres presenças de Ronaldo Fenômeno e José Mourinho. Ídolos do clube, eles acompanharam o duelo das tribunas do estádio Giuseppe Meazza. Em campo, viram a Inter de Milão abrir o marcador aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, Murillo desviou e a bola sobrou para D'Ambrosio, na segunda trave, completar para a rede.

Na etapa final, quando a Sampdoria tentava reagir, o brasileiro Miranda ampliou, aos 14 minutos, ao cabecear para as redes. Aos 28, o centroavante Icardi aproveitou vacilo da zaga, roubou a bola, avançou e tocou na saída do goleiro para sacramentar a vitória. A Sampdoria ainda conseguiu diminuir nos acréscimos. Quagliarella marcou o gol de honra aos 47.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo pelo Campeonato Italiano. A Inter de Milão visitará a Juventus, em Turim. Já a Sampdoria encara o Frosinone, em duelo importante para fugir do rebaixamento.

Também neste sábado, no clássico local, o Verona derrotou o Chievo Verona por 3 a 1, em casa. Luca Toni, Pazzini e Ionita marcaram os gols da vitória - Pellissier descontou. O resultado, no entanto, não tirou o time anfitrião da lanterna. O Verona está na 20.ª colocação com 18 pontos. O Chievo é o 11.º, com 31.