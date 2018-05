Com gol de Neymar, Barcelona derrota o Las Palmas no Espanhol

Com um gol de Neymar, o Barcelona ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Espanhol neste sábado. O time catalão derrotou o modesto Las Palmas por 2 a 1, jogando fora de casa. Mesmo tendo apenas um ponto acima do lanterna, a equipe da casa deu trabalho e quase surpreendeu os favoritos, com gol do brasileiro Willian José. Luis Suárez marcou o outro gol da partida.

O 20º triunfo do Barça no Espanhol levou o time aos 63 pontos, abrindo agora sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Atlético de Madrid - enfrentará o Villarreal no domingo; o terceiro colocado Real Madrid vai encarar o Málaga no mesmo dia. Já o Las Palmas segue com 21, apenas um a mais que Levante e Granada, os dois piores times do campeonato.

O duelo deste sábado teve início com gol tranquilo dos visitantes, logo aos 5 minutos. Bartra cruzou da esquerda e Luis Suárez, sem marcação, apenas completou para as redes. Parecia o começo de mais uma goleada poderosa do Barcelona neste Espanhol.

Mas o Las Palmas resistiu bravamente e buscou o empate cinco minutos depois. Willian José recebeu passe de calcanhar na entrada da área e concluiu na saída do goleiro Bravo, surpreendendo a defesa catalã.

O empate no placar equilibrou também as ações dentro de campo. Surgiram chances para os dois lados, com ligeira superioridade dos visitantes. Tanto que, aos 38, o trio MSN voltou a funcionar. Suárez iniciou jogada pela direita e cruzou da linha de fundo para Messi, que bateu em cima do goleiro. Neymar foi rápido no rebote e bateu para as redes.

No início do segundo tempo, Willian José desperdiçou grande chance de empatar a partida. Após finalização de Viera, Bravo soltou a bola na pequena área e o brasileiro bateu para fora.

Mais lento, o Barcelona teve menor presença no ataque na segunda etapa. Suárez e Neymar levavam maior perigo, enquanto Messi esteve apagado em quase todo o período. Só tentou ameaçar em cobrança de falta que desviou na barreira e foi para fora. Nos instantes finais, o Las Palmas arriscou a pressão, sem sucesso.