Com gol de pênalti, Atlético de Madrid vence e afunda o La Coruña no Espanhol

O Atlético de Madrid esteve longe de suas melhores atuações, mas voltou a vencer no Campeonato Espanhol neste domingo. Em casa, no Wanda Metropolitano, o time da capital aproveitou o desespero do Deportivo La Coruña e levou a melhor por 1 a 0, em confronto válido pela 30.ª rodada.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

+ Lanterna, Málaga bate Villarreal e vence a 1ª em 2018 no Espanhol

+ Valencia bate o Leganés fora de casa e segue na luta pelo vice do Espanhol

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Sergio Ramos e Isco treinam e devem jogar pelo Real Madrid contra a Juventus

Com o resultado, o Atlético chegou a 67 pontos, na segunda colocação. Se está muito distante do líder Barcelona, que tem 76, ao menos tem vantagem confortável para o terceiro, o Real Madrid, com 63, na luta pelo vice-campeonato. As atenções, agora, estarão voltadas para a Liga Europa, pela qual o time encara o Sporting quinta-feira, em casa, na ida das quartas de final.

Já o La Coruña vive situação desesperadora e segue sem vencer em 2018. Nas últimas 15 partidas, são 10 derrotas e cinco empates para a equipe, vice-lanterna da tabela, com 20 pontos, e que recebe o último colocado Málaga na sexta. Desde a chegada de Clarence Seedorf como técnico, no início de fevereiro, são três empates e cinco derrotas.

Apesar de viverem situações opostas na tabela, as equipes fizeram um confronto equilibrado neste domingo, que só foi resolvido graças a uma decisão polêmica da arbitragem. Aos 34 minutos, após cobrança de falta para a área, o juiz viu um puxão de Pedro Mosquera em Saúl Ñíguez e marcou pênalti. Gameiro foi para a cobrança, deslocou o goleiro e selou a vitória.