Reservas do Palmeiras vencem Nacional em jogo-treino

Poucas horas após o fim do jogo com o São Bento, que terminou empatado em 2 a 2, o elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, e os atletas que não iniciaram a partida, realizada nesta quinta-feira, disputaram um jogo-treino contra o Nacional, time que participa da Série A3 do Campeonato Paulista, e venceram por 2 a 0, com gols de Cristaldo e Rafael Marques.

Os titulares do jogo com o São Bento fizeram um trabalho de recuperação física e alguns deles chegaram a acompanhar parte da partida realizada pelos reservas. O volante Arouca e o lateral-esquerdo Zé Roberto, poupados do jogo de quinta-feira, fizeram trabalhos físicos e também não participaram do jogo-treino.

O time que iniciou a atividade foi: Vagner; João Pedro, Roger Carvalho, Thiago Martins e Victor Luis; Matheus Sales e Moisés; Allione, Rafael Marques e Erik; Cristaldo. Embora o Palmeiras tenha criado algumas oportunidades de abrir o placar, o jogo terminou 0 a 0 na primeira etapa.

Para o segundo tempo, o técnico Marcelo Oliveira mexeu na equipe e levou a campo a seguinte formação: Vinicius Silvestre; Taylor, Roger Carvalho, Thiago Martins e Victor Luis; Matheus Sales e Moisés; Rafael Marques, Fellype Gabriel e Allione; Cristaldo.

Durante a atividade, o meia Moisés deu um susto. Após dividida, ele ficou sentindo dores no joelho direito, mas após ser examinado pelos médicos do clube, continuou no jogo-treino normalmente. Pouco depois, Nathan e Rodrigo entraram, respectivamente, nas vagas de Thiago Martins e Matheus Sales.

Após muita insistência, o Palmeiras conseguiu abrir o placar. Allione bateu falta pela direita e Cristaldo desviou de cabeça, encobrindo o goleiro. Jobson entrou no lugar de Allione e Rafael Marques fechou a atividade com um belo gol. O atacante recebeu a bola pela esquerda, invadiu a área, driblou dois marcadores e chutou com categoria para fechar o placar.

O volante Gabriel, que foi inscrito no Campeonato Paulista, chegou a se aquecer, mas não participou da atividade, sendo preservado. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Oeste, em São José do Rio Preto, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.