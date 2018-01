Com gol de Rafael Toloi, Atalanta ganha fora de casa e sobe no Italiano

Aos 31 minutos do primeiro tempo, Rafael Toloi marcou o gol de cabeça, após aproveitar um cruzamento da direita. A partida, fraca tecnicamente, envolveu dois clubes que brigam mais nesta temporada para não serem rebaixadas à Série B italiana.

Com os três pontos, a Atalanta chegou a oito e está na 10.ª colocação, inclusive à frente de equipes tradicionais como Napoli (12.º lugar, com seis pontos) e a tetracampeã nacional Juventus (13.ª colocada, com cinco). O Empoli, com quatro pontos, vem logo abaixo na 13.ª posição.

ESPANHOL - O La Coruña conquistou um excelente resultado nesta quinta-feira, no encerramento da quinta rodada do Campeonato Espanhol. Em Sevilha, o time da Galícia derrotou o Betis por 2 a 1 e subiu para a sétima colocação, com oito pontos. O rival da Andaluzia permaneceu com cinco, agora na 14.ª posição.

Os gols saíram apenas no segundo tempo. O La Coruña saiu na frente com Federico Nicolas Cartabia, aos 10 minutos, mas levou o empate quatro minutos depois com o volante brasileiro Petros, ex-Corinthians. Aos 28, Faycal Fajr marcou o tento da vitória da equipe da Galícia.