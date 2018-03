Com gol de Rakitic, Croácia bate México nos EUA em duelo preparatório para a Copa

Em amistoso encerrado apenas na madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), em Arlington, nos Estados Unidos, a Croácia venceu o México por 1 a 0 em duelo que serviu para as duas seleções como preparação para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O único gol do confronto foi marcado pelo meio-campista Ivan Rakitic, do Barcelona.

+ Conheça a história dos principais candidatos a craque da Copa!

+ Titular no 7 a 1, Fernandinho diz estar aliviado após vitória sobre Alemanha

Mesmo desfalcada de seis jogadores, entre eles os titulares Luka Modric, Mario Mandzukic e Ivan Perisic, e atuando em um estádio lotado por cerca de 78 mil mexicanos em Arlington, no Texas, a seleção croata dominou a partida e se reabilitou da derrota por 2 a 0 para o Peru no amistoso anterior que havia realizado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já os mexicanos perderam o primeiro de seus últimos confrontos preparatórios pra o Mundial e ainda amargaram uma séria lesão sofrida pelo defensor Nestor Araujo já aos 14 minutos do primeiro tempo. O jogador teve um problema no seu joelho esquerdo e foi levado até um hospital nos EUA para ser submetido a exames mais detalhados.

Para completar, um outro zagueiro da seleção, Carlos Salcedo, se lesionou no segundo tempo ao cair de mal jeito com o seu ombro esquerdo no gramado em uma disputa pela bola. Por causa do ocorrido, o atleta do Eintracht Frankfurt também precisou sair de campo, sendo que uma lesão no mesmo ombro já havia o deixado de fora das últimas partidas da Copa das Confederações do ano passado e também dos primeiros jogos do seu time nesta edição do Campeonato Alemão.

Com o México exibindo uma atuação ruim no amistoso, o técnico Juan Carlos Osorio promoveu três alterações em sua equipe titular após o intervalo do amistoso, mas quem acabou encontrando o caminho da vitória no segundo tempo foi a Croácia. Depois de pênalti cometido por Miguel Layún em Tin Jedvaj, Rakitic foi para a cobrança e acertou o canto direito do goleiro Ochoa para definir o 1 a 0, aos 17 minutos.

A Croácia integra o Grupo D da Copa do Mundo e vai estrear contra a Nigéria, no dia 16 de junho, em Caliningrado, antes de enfrentar Argentina e Islândia nas outras duas partidas da primeira fase da competição. Já o México faz parte do Grupo F e abrirá campanha contra a Alemanha, atual campeã mundial, no dia 17 de junho, em Moscou, e na sequência terá pela frente a Coreia do Sul e a Suécia.