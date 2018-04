Com gol de reforço, Juventus vence Tottenham em amistoso na Austrália

A Juventus contou com um gol de um dos jogadores recém-contratados - o zagueiro Mehdi Benatia - para conquistar a sua primeira vitória na pré-temporada ao derrotar o Tottenham por 2 a 1, em amistoso válido pela International Champions Cup, disputado no Melbourne Cricket Ground, na Austrália.

O estádio também foi palco do primeiro compromisso da Juventus na pré-temporada, no último fim de semana, quando a equipe foi derrotada pelo Melbourne Victory na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1. Dessa vez, porém, a equipe italiana se deu melhor.

Os dois times ainda não contam com a força máxima, pois vários jogadores ainda estão em férias por terem participado da Eurocopa. Além disso, os técnicos aproveitaram o amistoso para rodarem bastante os elenco, tanto que foram realizadas 17 substituições nos dois times.

A Juventus começou o duelo com três brasileiros entre os titulares: o goleiro Neto, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Hernanes. E o time abriu vantagem no começo do duelo. Logo aos seis minutos, o atacante argentino Paulo Dybala marcou o primeiro gol do amistoso.

Já aos 15, foi a vez do zagueiro marroquino Benatia, recém-contratado por empréstimo do Bayern de Munique, marcar o segundo gol da Juventus na partida. Na etapa final, já com os times bastante modificados, o meia-atacante argentino Erik Lamela anotou para o Tottenham, aos 22 minutos.

Na sequência da sua excursão de pré-temporada, a Juventus voltará a jogar no próximo sábado, quando vai encarar o South China, em Hong Kong. Já o Tottenham vai atuar um dia antes, na sexta-feira, diante do Atlético de Madrid, novamente em Melbourne, pela International Champions Cup.