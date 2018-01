Com gol de Thiago Silva, PSG lidera o Campeonato Francês

Com um gol do brasileiro Thiago Silva, o Paris Saint-Germain venceu por 2 a 0 o Gazélec Ajaccio, novato na primeira divisão do Campeonato Francês, neste domingo, no Parque dos Príncipes, pela segunda rodada da competição.

Antes da partida, a diretoria do PSG aproveitou para apresentar sua principal contratação da temporada, o atacante argentino Ángel Di María. Em campo, o time jogou desfalcado do centroavante Zlatan Ibrahimovic, que ainda se recupera de uma lesão no joelho.

Mesmo sem a principal referência ofensiva, os anfitriões abriram o placar logo aos 11 minutos, com o volante Blaise Matuidi. Dez minutos depois, Thiago Motta cruzou e Thiago Silva cabeceou para as redes.

Com o resultado, o PSG lidera o Francês com seis pontos e melhor saldo de gols do que Reims e Caen, que possuem a mesma pontuação. O Gazélec Ajaccio está em 17º lugar, com apenas um ponto. Na próxima rodada, o time de Paris visita o Montpellier na sexta-feira. O Ajaccio recebe o Angers no sábado.