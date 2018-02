Com gol de Vital e ex-Palmeiras, Corinthians empata jogo-treino com o Red Bull

Menos de 24 horas após ter se enfrentado pelo Campeonato Paulista, no estádio Moisés Lucarelli, Corinthians e Red Bull voltaram a se enfrentar e novamente ficaram no empate por 1 a 1. Desta vez, o jogo foi disputado no CT Joaquim Grava e realizado apenas pelos atletas que não foram titulares no confronto de quarta-feira. Os gols foram marcados por Mateus Vital e pelo volante João Denoni, ex-jogador do Palmeiras.

+ Ralf diz que Gabriel é o dono da posição e não quer vaga pelo passado vitorioso

+ Ralf é apresentado no Corinthians e pode estrear na próxima semana

O Corinthians iniciou a atividade com Caíque; Mantuan, Pedro Henrique, Yago e Maycon; Gabriel e Camacho; Mateus Vital, Jadson e Lucca; Danilo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vital foi um dos destaques do jogo-treino pelo lado corintiano. O meia, que veio do Vasco, já havia aparecido bem nas partidas contra Nacional e Atlético-PR, mas não foi utilizado por Carille nos últimos jogos. Seu gol saiu após uma boa troca de passes entre Danilo e Lucca, que cruzou para o meia abrir o placar.

O primeiro tempo terminou com vitória alvinegra. Na segunda etapa, saíram Caíque, Yago, Maycon, Camacho, Gabriel e Lucca e entraram Filipe, Léo Santos, Guilherme Romão, Paulo Roberto, Pedrinho e Emerson Sheik.

Ainda no começo do segundo tempo, Paulo Roberto perdeu a bola na entrada da área, João Denoni aproveitou e bateu sem chances para Filipe. João Denoni tem 24 anos e iniciou a carreira no Palmeiras. Ele ainda teve passagens por Oeste, Atlético-GO e Ituano.

O Corinthians poderia ter vencido a partida com Kazim, mas o turco confirmou sua má fase até em jogo-treino. Ele teve duas oportunidades seguidas. Na primeira, recebeu lançamento, partiu em velocidade, tirou do goleiro, mas ficou sem ângulo e chutou na rede pelo lado de fora. Pouco depois, recebeu dentro da área e, apertado pela marcação, chutou rasteiro para a defesa do goleiro.

O lateral-esquerdo Juninho Capixaba passou por exames nesta terça-feira e foi constatada uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele será reavaliado diariamente e ainda não está vetado para o clássico com o Palmeiras, sábado.

O elenco alvinegro volta as atividades na manhã desta quarta-feira, quando Carille começa a iniciar os trabalhos visando o clássico. O treinador precisa definir quem atuará na lateral-esquerda caso Capixaba não tenha condição – Maycon é o mais cotado – e ainda resolver se Gabriel e Jadson continuam fora da equipe ou foram apenas poupados contra o Red Bull, por estarem com dois cartões amarelos, e vão enfrentar normalmente o Palmeiras.