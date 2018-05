Com gol de Wallace, Flamengo bate Macaé e ganha a 1ª no Carioca

O Flamengo fez a lição de casa e superou o Macaé por 2 a 0 no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Após o tropeço diante do Boavista na estreia, quando empatou por 1 a 1, o clube da Gávea fez boa exibição e chega a quatro pontos, ocupando a terceira posição do Grupo B. Com a derrota, o time macaense divide a última colocação do Grupo A com o Bangu, ambos sem ponto.

Um dos destaques do jogo foi o gol do capitão Wallace. Ele vive uma fase conturbada com a torcida desde o ano passado, que se intensificou após o zagueiro falhar na estreia contra o Boavista. O número 14 do time rubro-negro não comemorou o tento nem falou com a imprensa.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira para a próxima rodada da competição. O Macaé duela contra o Botafogo no estádio Engenhão, no Rio, às 19h30, e o Flamengo enfrenta a Portuguesa no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 21h45.

O JOGO

O Flamengo adotou uma postura ofensiva no começo do jogo, enquanto o Macaé ficou na retranca. O domínio era total do rubro-negro, que demorou a transformar a vantagem em lances de perigo. Aos 14 minutos, Rodinei recebeu com liberdade pela direita e cruzou para Marcelo Cirino, que finalizou de letra e parou no goleiro Willian Alves.

William Arão e Rodinei se movimentaram bastante e apoiaram bem no ataque. Aos 32 minutos foi a vez de Jorge encontrar Emerson na esquerda, que passou do marcador e bateu bem cruzado. Willian Alves fez bela defesa. Aos 40, Guerrero recebeu cara a cara com o goleiro, dominou com estilo no peito e teria feito um belo gol se não estivesse em posição de impedimento - bem marcado pela arbitragem.

O time rubro-negro foi premiado pela insistência aos 44 minutos. Após lançamento na área, Wallace recebeu livre de Juan dentro da área, girou e finalizou para o fundo das redes. Não fosse o gol no final, o Flamengo iria para o vestiário com sensação de dever incompleto.

Na volta do intervalo, o time da Gávea acertou o posicionamento e jogou com mais facilidade. Aos 8 minutos, Marcelo Cirino cruzou e Guerrero completou, mas a bola foi para fora, perto do gol do Macaé. A equipe seguiu criando boas jogadas, mas cometeu erros básicos na hora da finalização em oportunidades perdidas por Emerson e Alan Patrick.

Aos 29 minutos, após pressão na área, a bola sobrou com Jorge na esquerda. O lateral-esquerdo aplicou um belo drible no marcador e cruzou na cabeça de Marcelo Cirino. O atacante finalizou com segurança e ampliou a vantagem do time rubro-negro no placar.

Depois do gol, o Flamengo teve apenas que administrar a partida até o apito final. Gabriel quase marcou mais um em boa cobrança de falta aos 41 minutos e obrigou Willian Alves a fazer excelente defesa. O Macaé pressionou no fim e teve suas melhores oportunidades. Dieguinho e Dos Santos chutaram forte, mas esbarraram no goleiro Paulo Victor.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 0 x 2 FLAMENGO

MACAÉ - William Alves; Gedeílson, Kleber Viana (Matheus Cambuci), Thiago Cardoso e Ebert (Dieguinho); Dos Santos, Luís Mário, Wagner Carioca, Marques (Bruno Luiz) e Marquinho; Pipico. Técnico: Toninho Andrade.

FLAMENGO - Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Alan Patrick (Everton); Marcelo Cirino (Gabriel), Emerson e Guerrero. Técnico: Muricy Ramalho.

GOLS - Wallace, aos 44 minutos do primeiro tempo; Marcelo Cirino, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Cardoso e Bruno Luiz (Macaé); Wallace (Flamengo).

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda.

RENDA - R$ 150.870,00.

PÚBLICO - 3.926 pagantes (4.926 no total).

LOCAL - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).