Com gol de Wendell, Bayer Leverkusen vence e reassume vice-liderança do Alemão

O Bayer Leverkusen retomou a vice-liderança do Campeonato Alemão. Neste domingo, o time contou com um gol do lateral-esquerdo brasileiro Wendell para derrotar o Mainz por 2 a 0, em casa, e reassumir a vice-liderança do torneio após 20 rodadas disputadas.

+Confira a tabela do Campeonato Alemão

+Após derrota no Alemão, Stuttgart demite técnico Hannes Wolf

O Bayern de Munique é o líder disparado do Alemão com 50 pontos, mas a briga pelas posições subsequentes segue acirrada. O Leverkusen está na segunda posição com os mesmos 34 pontos do Schalke 04 e em vantagem no saldo de gols - 14 a 7. Mas eles são seguidos de perto por outros quatro times, casos do Eintracht Frankfurt, com 33, do RB Leipzig, com 32, e de Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, ambos com 31.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste domingo, o Leverkusen não conseguiu superar a defesa do Mainz no primeiro tempo, mas construiu a sua vitória na etapa final. O primeiro gol do time foi marcado logo no começo do segundo tempo, aos três minutos, com Leon Bailey, em chute da entrada da grande área. Foi o oitavo gol do jamaicano no Alemão, sendo que ele também deu seis assistências no torneio.

A vitória do Leverkusen foi sacramentada aos 23 minutos, com o pênalti convertido por Wendell, ex-Grêmio, após Gulio Donati derrubar Lucas Alario na grande área. Assim, manteve o Mainz ameaçado de rebaixamento, na 15ª posição, com 20 pontos.

No outro jogo deste domingo pelo Alemão, o Wolfsburg superou o Hannover por 1 a 0, fora de casa, com gol de Yunus Malli aos 27 minutos da etapa final. O triunfo deu um respiro ao time na briga contra o descenso, pois o levou aos 23 pontos, na 13ª posição. O Hannover está em décimo lugar, com 27.