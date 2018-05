Com gol de Willian José, Real Sociedad bate Atlético de Madrid no Espanhol

Numa trajetória marcada pela irregularidade nesta temporada europeia, o Atlético de Madrid perdeu mais uma no Campeonato Espanhol e ficou mais distante do líder e rival Real Madrid. Neste sábado, o time comandado pelo técnico Diego Simeone foi derrotado pelo Real Sociedad, por 2 a 0, fora de casa.

O brasileiro Willian José, com passagens por São Paulo, Santos e Grêmio, marcou o segundo gol da partida. Ele converteu cobrança de pênalti no meio do gol, aos 30 minutos do segundo tempo, e sacramentou a vitória dos anfitriões. O mexicano Carlos Vela abrira o placar aos 10 da etapa final.

O gol marcado neste sábado mantém Willian José entre os artilheiros do campeonato. Ele divide a vice-lideranaça da lista com Antoine Griezmann, do próprio Atlético, e Iago Aspas, do Celta. Ambos tem seis gols. A ponta da artilharia pertence à dupla do Barcelona formada por Lionel Messi e Luis Suárez. Os dois têm sete gols cada.

Com a derrota fora de casa, o Atlético estacionou nos 21 pontos e deve cair da terceira colocação na tabela. Além disso, abriu espaço para Real Madrid e Barcelona se distanciarem nas primeiras posições. Com 24 pontos, o Real enfrentará o Leganés no domingo, mesmo dia em que o Barça, com 22, vai encarar Sevilla, fora de casa.

O Real Sociedad, por sua vez, já aparece na sexta colocação da tabela, com 19 pontos. O Villarreal tem a mesma pontuação, mas figura em quinto por levar vantagem nos critérios de desempate.