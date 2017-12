Com gol de zagueiro estreante no final, Napoli derrota a Sampdoria de virada

Logo na primeira partida de 2017, neste sábado, o torcedor do Napoli teve de sofrer bastante. Mas foi para casa feliz com a vitória de virada sobre a Sampdoria por 2 a 1, no estádio San Paolo, em Nápoles, pela 19.ª rodada do Campeonato Italiano - a última do primeiro turno. O gol do importante triunfo foi marcado aos 49 minutos do segundo tempo pelo estreante zagueiro Lorenzo Tonelli.

Com a vitória em casa, o Napoli segue na sua luta atrás da Juventus e da Roma. A liderança é da equipe de Turim, com 42 pontos, e o time romano é o segundo com 38. Os napolitanos chegaram à mesma pontuação, mas possuem menor saldo de gols (21 a 20). Neste domingo, os dois rivais entrarão em campo pela rodada. Já a Sampdoria segue em posição intermediária na tabela de classificação, sem qualquer ameaça de rebaixamento - é a 13.ª colocada, com 23 pontos.

Em campo, o Napoli teve muitas dificuldades. Primeiro com o frio intenso que fez em Nápoles neste sábado (menos 1ºC), que "travou" os jogadores e deixou o gramado cheio de defeitos, impossibilitando um bom passe. Depois, a forte marcação da Sampdoria impediu as rápidas jogadas do trio ofensivo formado pelo espanhol Callejón, pelo belga Mertens e pelo italiano Insigne.

Na base do contra-ataque e esperando um erro napolitano, o time de Gênova conseguiu abrir o placar. Aos 30 minutos, após cobrança de lateral pela esquerda, Patrik Schick ganhou do zagueiro Chiriches, entrou na área e cruzou para o meio. O lateral-direito albanês Hysaj tentou tirar e fez um gol contra.

Inerte até o intervalo, foi preciso uma boa conversa com o técnico Maurizio Sarri no vestiário para o Napoli voltar melhor na segunda etapa. E com uma ajuda do zagueiro Silvestre, que em um intervalo de sete minutos recebeu o cartão amarelo e o vermelho, deixando a Sampdoria com um jogador a menos.

A partir daí, o Napoli teve cerca de 30 minutos para conseguir a virada. O gol de empate saiu aos 32 com o centroavante Manolo Gabbiadini, após assistência de Callejón pela direita. Depois de chances perdidas e defesas milagrosas do goleiro Puggioni, o time da casa obteve a vitória com Tonelli dando uma de centroavante na grande área e aproveitando um passe para trás de Gabbiadini.

Também neste sábado, o Empoli bateu o Palermo por 1 a 0, em casa, em um confronto direto contra o rebaixamento. Com o gol de Massimo Maccarone, em cobrança de pênalti aos 33 minutos do segundo tempo, o time mandante chegou aos 17 pontos e abriu sete de vantagem para o rival, que abre a zona de degola na 18.ª colocação.