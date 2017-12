Com gol do camaronês Joel, Santos vence jogo-treino contra o Red Bull

O Santos venceu neste domingo o Red Bull Brasil por 3 a 2, no CT Rei Pelé, em Santos, no primeiro jogo-treino na temporada de 2016. Os destaques foram o meia Rafael Longuine, autor de dois gols, e o atacante camaronês Joel, recém-contratado. Outro que também apareceu bem no lado santista foi o argentino Patito Rodriguez.

A equipe do técnico Dorival Júnior abriu 3 a 0 com o time titular, na primeira metade do jogo-treino, e acabou levando dois gols com os reservas e alguns titulares atuando improvisados, na segunda. Geuvânio não jogou por estar com um edema no quadril. Ricardo Oliveira sente incômodo na coxa e Elano e Renato fizeram treino físico especial para evitar lesões.

A atividade foi realizada em quatro tempos de 30 minutos. Nas duas primeiras partes, o técnico Dorival Júnior levou a campo a equipe considerada titular: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Paulo Ricardo e Zeca; Thiago Maia, Alison e Lucas Lima; Paulinho, Joel e Gabriel.

No decorrer da partida, Dorival Júnior ainda utilizou os laterais Daniel Guedes e Caju, o zagueiro Jubal, os meio-campistas Léo Cittadini, Vitor Bueno, Lucas Otávio, Serginho, Pedro Castro, Rafael Longuine e Ronaldo Mendes (do Santos B), além dos atacantes Marquinhos, Patito Rodriguez, Lucas Crispim, Neto Berola e Stéfano Yuri.

"É um período de treinamentos e o nível de exigência com relação à parte física e técnica é grande. Para um primeiro ensaio, estou satisfeito com o que vi. Enfrentamos um adversário qualificado, que mostrou muita força de marcação, com muito equilíbrio em campo, mas mesmo assim, nossa equipe conseguiu criar boas oportunidades. Para um primeiro momento, é um fato importante. A tendência é que estejamos numa crescente e com todos os jogadores bem fisicamente, teremos totais condições de fazer um grande campeonato", analisou Dorival Júnior.