Com gol do meia Hyoran, Palmeiras bate São Bernardo em jogo-treino

Os reservas do Palmeiras ganharam do São Bernardo, da Série A2 do Campeonato Paulista, por 1 a 0 no jogo-treino realizado na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol. Com gol de Hyoran e a presença do meia Gustavo Scarpa no time, o técnico Roger Machado observou os suplentes, enquanto os titulares trabalharam mais cedo em atividade em campo reduzido.

A comissão técnica do clube organizou o trabalho para dar timo ao time reserva. A escalação escolhida para começar foi: Fernando Prass; Mayke, Luan, Juninho e Michel Bastos; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Keno, Artur e Guerra. A escalação atuou junta no primeiro tempo e, apesar da superioridade em campo, não conseguiu abrir o placar.

Para a etapa final, Roger fez modificações na equipe: Weverton; Fabiano, Pedrão, Emerson Santos e Luan Cândido; Thiago Santos, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa e Hyoran; Artur e Guerra. Uma das novidades na equipe, Hyoran, fez o único gol em um chute rasteiro, de fora da área. O meia é um dos atletas do elenco que não está inscrito no Campeonato Paulista.

O Palmeiras volta aos treinos na tarde de sexta-feira, na Academia de Futebol. O próximo compromisso do time será no sábado, contra o Mirassol, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.