Com gol e assistência, Luiz Adriano garante a 1ª vitória do Milan

Com um gol e uma assistência do brasileiro Luiz Adriano, o Milan venceu o Empoli por 2 a 1 neste sábado, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. Depois de perder na estreia para a Fiorentina, a equipe de Milão somou os primeiros três pontos na competição e ocupa o 10º lugar. O Empoli é o lanterna com duas derrotas.

O Milan começou melhor a partida e conseguiu abrir o placar logo aos 16 minutos. Luiz Adriano tocou para o colombiano Carlos Bacca, que invadiu a área, driblou o goleiro Skorupski e fez o primeiro gol dele com a camisa do clube em uma competição oficial. Com 1 a 0 no marcador, o time da casa recuou e foi surpreendido pelo adversário quatro minutos depois. Saponara recebeu dentro da área e tocou por baixo do goleiro Diego López.

No segundo tempo, o técnico do Milan, Sinisa Mihajlovic, tinha a opção de colocar o atacante Mario Balotelli, contratado na última semana junto ao Liverpool. No entanto, o treinador optou por adiar a reestreia do polêmico atacante e contou com a ótima colocação de Luiz Adriano para alcançar a vitória. Aos 24 minutos, Bonaventura cruzou da esquerda e o brasileiro apareceu no meio da área para mandar uma bomba de cabeça sem chances de defesa para o goleiro.

Também neste sábado, o Sassuolo alcançou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Italiano ao derrotar o Bologna por 1 a 0, fora de casa. A partida caminhava para um empate sem gols, quando Antonio Floro Flores apareceu na área aos 41 minutos do segundo tempo e tirou o zero do placar. Com o resultado, o time visitante está na liderança da competição com seis pontos e o Bologna é o 18º sem pontuar ainda.