Com gol e assistência de Iago, Internacional vence Cianorte na Copa do Brasil

O Internacional fez um jogo seguro na noite desta quinta-feira e largou bem na briga por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil. No Beira-Rio, recebeu o Cianorte pelo confronto de ida da terceira fase e venceu por 2 a 0, graças a uma atuação inspirada de Iago, que marcou o primeiro gol e deu assistência para Edenílson fazer o segundo.

A vaga no estágio seguinte da competição vai ser decidida no dia 14 de março, no estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR), às 19h30. Nesta edição do torneio, gol fora de casa não conta como critério de desempate. Com isso, o Inter pode perder o próximo duelo por até um gol de diferença. Qualquer derrota por dois gols pela equipe gaúcha leva a decisão aos pênaltis.

O jogo desta quinta começou com muita intensidade e antes dos primeiros dez minutos os dois times criaram chances claras de abrir o placar. O Internacional viu uma bola ser tirada de cima da linha por Arroyo, após cabeceio de Klaus, aos dois minutos, e o Cianorte lamentou uma defesa de Marcelo Lomba em chute de André Luís, aos seis.

Depois dos indícios de que o duelo seria equilibrado, o time gaúcho passou a comandar as ações e criou mais oportunidades claras. A melhor delas foi as 26 minutos, quando D'Alessandro cobrou falta e acertou o travessão. Por fim, faltou capricho nas finalizações e o placar seguiu zerado até o intervalo.

No segundo tempo, o Inter finalmente achou o caminho do gol. Aos sete minutos, Iago recebeu cruzamento de Marcinho, chutou e viu a bola desviar em Gerônimo antes de morrer dentro da rede. Mais tranquila com a vantagem, a equipe da casa seguiu melhor e ampliou aos 22 minutos, com chute de canhota de Edenílson após cruzamento de Iago. Depois disso, o ritmo caiu e o 2 a 0 ficou de bom tamanho.

Após o confronto desta quinta-feira, o Internacional só voltará a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro-RS, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho.