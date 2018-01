Com gol e grande atuação de Pato, Villarreal vence e se aproxima dos líderes do Espanhol

Embalado pela vitória sobre o Atlético de Madrid por 3 a 0, na rodada passada, o Villarreal fez mais uma vítima neste sábado. Jogando fora de casa, o time fez 3 a 1 no Sporting Gijón, com direito a um gol e boa atuação do brasileiro Alexandre Pato. O resultado deixou o Villarreal mais próximo dos líderes do Campeonato Espanhol.

A equipe visitante chegou aos 29 pontos e colou no Sevilla, terceiro colocado, com 30, mas que ainda joga na rodada - receberá o Málaga neste sábado. A liderança pertence ao Real Madrid, com 37, seguido do Barcelona, com 31. O Sporting, por sua vez, segue com 12, na 18ª e antepenúltima colocação da tabela.

O Villarreal abriu o placar aos 11 minutos, em passe de Soriano para Jonathan dos Santos mandar para as redes. O segundo gol veio na sequência, aos 20, em grande jogada de Pato. Ele deixou os marcadores para trás e bateu cruzado. Só não marcou porque Sansone se antecipou e empurrou para o gol.

Mas, na segunda etapa, Pato pôde enfim deixar sua marca. Após boas tentativas no ataque, ele brilhou em jogada do próprio Sansone, que retribuiu o gol com passe açucarado da esquerda. Sem marcação dentro da área, Pato só teve o trabalho de empurrar a bola para redes, aos 28 minutos.

Tchu - Tcha @jona2santos Uma foto publicada por Pato (@pato) em Dez 17, 2016 às 6:06 PST

Antes do apito final, o Sporting descontou em cabeçada, por cobertura, de Carlos Carmona, aos 44 minutos. Mas o belo lance não apagou o brilho da vitória do Villarreal.