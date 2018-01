Com gol e homenagem de Alex Sandro à Chapecoense, Juventus bate Atalanta em casa

No único jogo disputado neste sábado pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus venceu a Atalanta por 3 a 1, em Turim, e voltou a disparar na ponta da competição nacional. O time alvinegro chegou aos 36 pontos e abriu sete em relação à Roma, vice-líder, e ao Milan, terceiro colocado, que jogam neste domingo.

O duelo isolado na Itália, por sinal, ficou marcado como mais um entre muitos outros do dia pelo futebol mundial em que foram prestadas homenagens à Chapecoense, cujo time foi vítima do acidente aéreo que matou 71 pessoas após o avião que levava a equipe à Colômbia para a final da Copa Sul-Americana ter caído perto do aeroporto de Medellín, na última terça-feira.

Antes de a bola rolar, a Juventus reduziu a claridade da iluminação do seu estádio e deixou o local em uma penumbra durante o minuto de silêncio para homenagear as vítimas do acidente. E quando a bola rolou o lateral brasileiro Alex Sandro deu continuidade às homenagens após marcar o belo gol que abriu o placar do jogo, aos 15 minutos do primeiro tempo, quando acertou belo chute colocado de fora da área. Ele exibiu uma camisa com a frase "Força, Chape" na comemoração do seu gol.

Pouco depois, a equipe da casa ampliaria o placar aos 19 minutos com um gol de Rugani e depois abriria 3 a 0 com Mandzukic, aos 19 da etapa final. Já aos 37, Freuler descontou para os visitantes, que com o resultado deste sábado estacionaram nos 28 pontos e ficaram na sexta posição, logo abaixo da zona de classificação para as competições europeias.

O triunfo da Juventus também encerrou uma invencibilidade de nove jogos da Atalanta no Italiano, no qual vinha de uma ótima sequência de seis vitórias seguidas. Para completar, o time de Turim se reabilitou após ter sofrido uma surpreendente derrota por 3 a 1 para o Genoa na rodada passada da competição.

Agora, a Juventus irá focar o duelo que fará contra o Dínamo Zagreb, quarta-feira, em casa, pela rodada final do Grupo H da Liga dos Campeões. Já classificada às oitavas de final, a equipe de Turim precisa da vitória para avançar como líder à próxima fase sem depender do resultado do duelo entre Lyon e Sevilla, vice-líder, apenas um ponto atrás do time da Itália.

Já pela próxima rodada do Campeonato Italiano, a Juventus irá travar o clássico com o Torino, fora de casa, no próximo dia 11, quando a Atalanta irá receber a Udinese em Bérgamo.