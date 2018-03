Com gol e pedalada pelo Santos, Arthur Gomes diz: 'Meu futebol é alegria'

Lançado ao time no segundo tempo da vitória por 6 a 2 sobre o Linense, nesta sexta-feira à noite, na Vila Belmiro, o atacante Arthur Gomes conseguiu brilhar já na primeira chance que ganhou do técnico Dorival Júnior neste jogo de estreia no Paulistão de 2017. O garoto formado pela base do Santos entrou na etapa final e marcou o quarto gol do triunfo da sua equipe depois de pedalar para cima de um marcador e chutar cruzado, mesmo sem ângulo.

Após o duelo, Arthur Gomes não escondeu a emoção por ter sido conseguido agradar aos torcedores mesmo com pouco tempo para mostrar serviço. E isso depois de ter substituído Rodrigão, autor de duas bolas na rede no primeiro tempo.

"Meu futebol é assim: alegria. Dedico o gol à minha mãe e meus irmãos. Eu sou feliz aqui, esqueço tudo. O elenco me deixa bastante tranquilo, eu entro aqui e me divirto. Isso que eu quero fazer pro resto da minha vida", ressaltou o jogador, que depois enfatizou: "Agora é dar alegria ao torcedor santista e encarar cada oportunidade como se fosse a última".

Já o meia Lucas Lima, que foi um dos principais destaques da vitória santista, com um gol e vários passes decisivos, acredita que o time poderia ter marcado até mais vezes na Vila Belmiro. Entretanto, ele enfatizou que os seis gols marcados comprovaram mais uma vez a vocação ofensiva da equipe.

"Criamos, tomamos dois gols numa infelicidade nossa. Faltou um pouco de ritmo, mas a equipe foi intensa, poderíamos ter feito mais até. Mas o Santos é isso, futebol para frente", ressaltou o jogador, que recusou propostas do exterior para seguir vestindo a camisa do Santos nesta temporada.