City vira e faz final da Copa da Liga Inglesa contra Liverpool

Um gol irregular no segundo tempo foi decisivo para a classificação do Manchester City à final da Copa da Liga Inglesa, o terceiro torneio entre clubes de maior importância na Inglaterra. Nesta quarta-feira, em casa, o time de Manchester precisava reverter a derrota por 2 a 1 para o Everton, em Liverpool, na ida, e obteve a vaga com a vitória por 3 a 1 de virada. Mas o segundo gol saiu de um cruzamento em que a bola já tinha saído na linha de fundo.

Com a vantagem do empate, o Everton jogou da maneira que mais gosta nesta temporada: nos contra-ataques. Em um deles, aos 18 minutos de jogo, o atacante Ross Barkley marcou um belo gol em chute de fora da área. Para azar do time de Liverpool, o Manchester City empatou pouco tempo depois. Aos 24, após rebote de chute do argentino Sergio Agüero, o volante brasileiro Fernandinho marcou após bater de primeira e ver a bola desviar no zagueiro Cleverley.

No segundo tempo, o Everton resolveu se fechar de vez e tentar a classificação com o empate. Segurou até quando deu e foi vítima de um erro da arbitragem. Aos 25 minutos, Otamendi foi à linha de fundo e quando fez o cruzamento a bola já tinha saído. O árbitro não marcou o tiro de meta e o belga Kevin de Bruyne bateu forte para virar o jogo e, àquela altura, provocar a prorrogação.

No entanto, Agüero não permitiu isso. Aos 33 minutos, após cruzamento da direita do espanhol Jesus Navas, o atacante argentino se antecipou à zaga do Everton e cabeceou certeiro no canto direito baixo do goleiro Robles para decretar a classificação do Manchester City.

O time de Manchester impediu uma decisão entre os dois clubes de Liverpool. Na última terça-feira, o Liverpool sofreu para eliminar o Stoke City na outra semifinal. A grande decisão da Copa da Liga Inglesa será em 28 de fevereiro, no estádio de Wembley, em Londres.