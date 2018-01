Com gol mil adiado, Romário e Vasco calculam prejuízos Depois de três tentativas frustradas para marcar o milésimo gol, Romário e o Vasco começaram a contabilizar os prejuízos pelos fracassos. Eliminação da Copa do Brasil, más atuações dos jogadores e irritação dos torcedores são alguns dos problemas provocados pela busca incessante do artilheiro pela marca histórica. A derrota vexatória para o Gama por 2 a 1, na quarta-feira, que eliminou o Vasco da Copa do Brasil, trouxe um novo obstáculo para Romário. O centroavante depende, obviamente, da equipe vascaína para chegar rápido à marca histórica e, pior, poderá ser obrigado a disputar o Campeonato Brasileiro, antes uma idéia rechaçada pelo jogador. Como insiste em marcar o milésimo gol no Maracanã, Romário não atuará no domingo, contra a Cabofriense, em Cabo Frio. E a partida é decisiva para o Vasco, que se não vencer corre o risco de ficar de fora da semifinal da Taça Rio, prevista para ocorrer na quarta-feira. Caso não se classifique para a próxima fase do Carioca, o Vasco só voltaria a atuar no Brasileiro. E a primeira partida no Rio seria somente no dia 20 de maio, pela segunda rodada, contra o Sport. Abatido, Romário foi a São Januário nesta quinta e se exercitou na sala de musculação. O craque confidenciou para amigos sua tristeza por mais uma vez ter desperdiçado a oportunidade de marcar um gol e chegar ao milésimo. Só que o principal incômodo para Romário tem sido a baixa produtividade dos jogadores vascaínos nas três últimas partidas da equipe - Flamengo, Botafogo e Gama - por causa da ansiedade pelo seu feito. O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, já se conformou com o problema. ?Vai ser assim enquanto o Romário não chegar aos mil gols. Todos estão ansiosos e teremos que conviver com o problema?, disse Renato Gaúcho. ?Só o gol vai acabar com a agonia de todos.? As más atuações do time terminaram com a paz selada entre Romário e uma das maiores facções da torcida vascaína. No final do jogo contra o Gama, os gritos de ?Ah, é Edmundo! Ah, é Edmundo!? voltaram a ecoar nas arquibancadas em uma provocação ao artilheiro, desafeto do atacante do Palmeiras. Atitude ignorada pelo craque. Mas nem tudo é prejuízo na história do milésimo gol. Bernardo Café, um dos sócios da boate Nuth, na Barra da Tijuca, local da festa planejada pelo craque, está satisfeito com toda a polêmica. Apesar de já ter sido obrigado a fechar a casa para clientes por três vezes, Café disse estar contabilizando bons resultados. E ele não tem tido dificuldades para montar a ?operação de guerra? sempre que Romário pode fazer um gol. A boate tem capacidade para 800 pessoas e, para alugar o espaço, dependendo do dia, uma pessoa precisará desembolsar cerca de R$ 50 mil. ?Ver nossa boate ligada ao esporte e a um cara de sucesso como o Romário cobre qualquer tipo de trabalho extra ou prejuízo?, disse Café. ?Além do mais, nos últimos tempos, estamos em todos os jornais, praticamente todos dias, sempre que há a possibilidade do gol.?