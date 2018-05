Com gol na prorrogação, West Ham elimina Liverpool na Copa da Inglaterra Com um gol no último minuto da prorrogação, o West Ham eliminou o Liverpool da Copa da Inglaterra nesta terça-feira. Jogando em casa, o time londrino venceu por 2 a 1. O gol salvador foi marcado pelo zagueiro Angelo Ogbonna, ex-Juventus, quase nos acréscimos do tempo extra - houve empate em 1 a 1 no tempo normal. O brasileiro Philippe Coutinho foi o autor do gol dos visitantes.