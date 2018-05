Com gol no fim, Juventus vence e toma ponta do Napoli

No jogo mais esperado deste Campeonato Italiano, a Juventus balançou as redes aos 43 minutos do segundo tempo e bateu o Napoli por 1 a 0, neste sábado, em Turim, e assumiu a liderança do torneio. A partida era muito esperada, pois os dois times ostentavam séries invictas: enquanto o time do sul da Itália teve sua sequência de oito triunfos interrompida, o novos líderes alcançaram a 15ª vitória consecutiva.

Com o resultado, a Juventus ultrapassou justamente o Napoli na ponta do Italiano, pois foi a 57 pontos e deixou o rival para trás com 56. Restam 13 rodadas pela frente até o término da competição e a Roma, terceira colocada, ainda está longe de entrar na briga, pois soma 47 pontos.

As duas equipes iniciaram a partida com muita cautela e a primeira chance de gol só aconteceu aos 19 minutos, quando Pogba, da Juventus, cobrou falta com categoria, mas a bola saiu por pouco do gol. A resposta do Napoli só aconteceu aos 35, quando Albiol cabeceou e obrigou Buffon fazer uma grande defesa - mas o lance já estava parado com falta cometida pelo zagueiro.

Após o intervalo, o Napoli criou uma boa oportunidade logo no primeiro minuto, quando Insigne chutou sem ângulo e parou nas mãos de Buffon. Em seguida, Massimiliano Allegri começou a mudar o time da Juventus. Aos sete minutos, Rugani entrou no lugar de Bonucci. Já aos 13, Zazá substituiu Morata.

Empurrados pela torcida, os donos da casa quase abriram o placar aos 17, quando Pogba dominou no peito e acertou belo passe para Dybala, que chegou batendo, mas mandou por cima do gol.

Quando os jogadores pareciam cansados e a truculência da partida aumentava, Zaza, que havia saído do banco de reservas, apareceu para garantir a vitória da Juventus. Aos 43 do segundo tempo, o atacante passou por Koulibaly e chutou de longe, contando com desvio no meio do caminho que deixou Reina batido no lance: 1 a 0.

O Napoli volta a campo na próxima quinta-feira para encarar o Villarreal pelo jogo de ida da segunda fase da Liga Europa. Depois, no dia 22, recebe o Milan pelo Italiano. Com uma semana de treinos pela frente, a Juventus encara o Bologna fora de casa na próxima sexta-feira pelo torneio nacional.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, o Empoli bateu o Frosinone por 2 a 1 fora de casa, foi a 34 pontos na nona posição, e manteve o rival na zona de rebaixamento, com 22, em 18.º lugar. Em um confronto de meio da tabela, o Chievo Verona (décimo) e Sassuolo (oitavo) ficaram no empate por 1 a 1.