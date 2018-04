Com gol no fim, Totti salva a Roma da derrota para a Atalanta fora

O experiente meia Francesco Totti, de 39 anos, entrou aos 33 minutos do segundo tempo para salvar a Roma de uma derrota de virada para a Atalanta, em Bérgamo, pela 33.ª rodada do Campeonato Italiano. Pouco tempo depois de sua entrada, aos 40, fez o gol do empate por 3 a 3 - o time abriu 2 a 0, mas levou o 3 a 2 - que mantém a equipe da capital na terceira colocação, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Com o ponto conquistado fora de casa, a Roma chegou a 65 e agora tem quatro de vantagem para a Internazionale, que no sábado derrotou o vice-líder Napoli por 2 a 0, em Milão, e voltou a sonhar com a vaga na principal competição de clubes do continente. Para o segundo lugar, que dá lugar direto na fase de grupos, os romanos tem cinco pontos a menos que os napolitanos. A líder e quase pentacampeã Juventus tem 76 pontos.

Em campo, a Roma começou de forma arrasadora e abriu 2 a 0 com gols em um intervalo de quatro minutos. Aos 23, Lucas Digne abriu o placar e, aos 27, o belga Radja Nainggolan fez o segundo. Em um jogo cheio de alternativas, a Atalanta também precisou de quatro minutos para empatar, ainda no primeiro tempo. Aos 33, Marco D'Alessandro diminuiu a desvantagem e, aos 37, Marco Borriello empatou de cabeça.

Logo no início da segunda etapa, a Atalanta mostrou força e conseguiu a virada com mais um gol de Marco Borriello, em boa jogada do meia Gomes pelo lado esquerdo. O técnico da Roma, Luciano Spalletti, teve então de contar com Totti, que entrou e fez o gol de empate, aos 40 minutos, em uma sobra de bola dentro da área da equipe de Bérgamo, que ocupa a 14.ª colocação com 37 pontos.