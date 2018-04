Com gol no fim, Bayern de Munique fatura título da Copa dos Campeões

LONDRES - O Bayern de Munique conquistou neste sábado o título da Copa dos Campeões da Europa. Na final alemã, o time dos brasileiros Dante, Luiz Gustavo e Rafinha derrotou o rival Borussia Dortmund por 2 a 1, no Estádio de Wembley, em Londres, e faturou a competição continental pela quinta vez na história, repetindo os feitos de 1974, 1975, 1976 e 2001.

O Bayern entrou na final com um leve favoritismo. Com maior tradição e um elenco cheio de astros, o time de Munique dominou completamente o Campeonato Alemão, conquistando o título com 91 pontos, com 25 de vantagem sobre o vice-campeão Borussia. Além disso, arrasou o temido Barcelona na semifinal da Copa dos Campeões com um placar agregado de 7 a 0 nos dois jogos.

E confirmou o favoritismo. Diante do rival que buscava o segundo título europeu (o Borussia ganhou em 1997), o Bayern disputou neste sábado a sua terceira final de Copa dos Campeões nos últimos quatro anos - perdeu para a Inter de Milão em 2010 e para o Chelsea em 2012. Agora, se iguala ao Liverpool como o terceiro maior vencedor da história - o recorde é do Real Madrid, com nove.

Para completar uma temporada perfeita, o Bayern ainda vai disputar a final da Copa da Alemanha, no dia 1º de junho, contra o Stuttgart, quando pode conquistar a tríplice coroa. Mas já consagrou o técnico alemão Jupp Heynckes, que, mesmo diante dessa campanha, vai deixar o clube - o espanhol Pep Guardiola foi contratado para assumir o comando a partir do mês que vem.

Com a conquista do quinto título europeu da sua história, o Bayern de Munique também passa a ser o terceiro classificado para a disputa do Mundial de Clubes, que acontecerá de 11 a 21 de dezembro, dessa vez no Marrocos. Antes dele, já tinham sido definidos os representantes da Concacaf, o Monterrey (México), e da Oceania, o Auckland City (Nova Zelândia).

DECISÃO

Na primeira final da história da Copa dos Campeões entre dois times alemães, o Borussia começou melhor. Não se abalou nem mesmo com a ausência de um de seus principais jogadores: o meia Götze, que não se recuperou de contusão - ele vai na próxima temporada justamente para o Bayern, que pagou a rescisão contratual de 37 milhões de euros para tirá-lo do rival.

Sem dar espaço para o Bayern atacar, o Borussia criou boas chances no começo da decisão. Mas não conseguiu superar o goleiro Neuer. A principal oportunidade foi aos 13 minutos, num chute forte de Kuba, dentro da área, que ele defendeu com a perna. Mas Lewandowski, Reus e Bender, todos com boas finalizações, também levaram bastante perigo ao time de Munique.

O Bayern começou a equilibrar o jogo a partir dos 25 minutos, quando Weidenfeller fez defesa incrível na cabeçada de Mandzukic. O goleiro do Borussia voltou a brilhar mais duas vezes, aos 29 e aos 42, ambas quando ele viu Robben escapar sozinho e conseguiu evitar o gol. Do outro lado, Neuer apareceu novamente aos 34, ao impedir que Lewandowski abrisse o placar.

No segundo tempo, o Bayern abriu o placar aos 14 minutos, quando Robben recebeu um lindo passe de Ribery dentro da área, passou pelo goleiro e tocou para Mandzukic só empurrar para dentro do gol. A reação do Borussia aconteceu aos 22, num pênalti bobo do zagueiro brasileiro Dante, que errou a bola e chutou Reus dentro da área. Gündogan bateu bem e empatou o jogo.

Apesar do empate, o Bayern não se abalou. E quase marcou novamente aos 26 minutos, quando Müller passou pelo goleiro e tocou para o gol vazio. Mas Subotic conseguiu salvar o Borussia, ao afastar a bola praticamente em cima da linha. Aos 30, outra boa oportunidade para o time de Munique: em chute forte de Alaba, da entrada da área, Weidenfeller fez uma linda defesa.

Aos 41 minutos, o Bayern teve outra ótima chance, mas Weidenfeller defendeu o potente chute de Schweinsteiger. O gol do título, no entanto, saiu aos 43, quando Ribery deu o toque de calcanhar e Robben entrou pelo meio da defesa do Borussia, tocando na saída do goleiro. Naquela altura, não deu mais para reagir. E o clube de Munique voltou a ser campeão europeu.

BORUSSIA DORTMUND 1 x 2 BAYERN DE MUNIQUE

BORUSSIA DORTMUND - Weidenfeller; Piszczek, Subotic, Hummels e Schmelzer; Bender (Sahin), Gündogan, Kuba (Schieber), Reus e Grosskreutz; Lewandowski. Técnico: Jurgen Klopp.

BAYERN DE MUNIQUE - Neuer; Lahm, Boateng, Dante e Alaba; Javi Martínez, Schweinsteiger, Robben, Müller e Ribery (Luiz Gustavo); Mandzukic (Mario Gomez). Técnico: Jupp Heynckes.

GOLS - Mandzukic, aos 14, Gündogan (pênalti), aos 22, e Robben, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Nicola Rizzoli (Fifa/Itália).

CARTÃO AMARELO - Dante, Ribery e Grosskreutz.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio de Wembley, em Londres (Inglaterra).