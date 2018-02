Com gol no fim, Botafogo vence o Ituano e assume liderança no grupo do Santos

O Botafogo venceu o Ituano por 1 a 0 neste sábado, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e roubou do Santos a liderança do Grupo D no Campeonato Paulista. O time anfitrião foi a nove pontos, um a mais do que a equipe alvinegra. O Ituano, por sua vez, está na terceira colocação do Grupo A, com sete.

Os visitantes começaram com muita intensidade e exigiram duas boas defesas do goleiro Tiago Cardoso ainda nos primeiros 15 minutos. Além disso, acertou uma bola no travessão, aos 12 minutos, em chute forte de Marcelinho. O Botafogo conseguiu responder com algumas investidas, mas não assustou tanto quanto o adversário. Na segunda metade do primeiro tempo, os dois times deixaram o ritmo cair e as chances foram poucas.

O time de Ribeirão Preto voltou melhor para a etapa complementar e criou algumas oportunidades, mas logo caiu de produção. Aos 28 minutos, o Ituano perdeu Marcos Serrato, expulso, e se compactou na defesa, o que parece ter dificultado ainda mais o jogo para o Botafogo. Por fim, os botafoguenses acharam espaços e, aos 43 minutos, Bruno Moraes cabeceou para fazer o gol da vitória.

O Ituano volta a campo apenas no dia 18, quando enfrenta o Mirassol, pela oitava rodada. O jogo da sétima rodada, contra o São Paulo, que seria realizado na próxima quinta-feira, foi remarcado para o dia 21, por conta da participação do adversário na Copa do Brasil. O Botafogo joga a sétima rodada normalmente na próxima quarta-feira, em duelo com a Ponte Preta, às 19h30, no Santa Cruz.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 X 0 ITUANO

BOTAFOGO - Tiago Cardoso; Lucas Taylor, Plínio, Naylhor e Mascarenhas; Serginho (Cafu), Diones, Willian Oliveira (Walfrido) e Dodô; Danielzinho (Jheimy) e Bruno Moraes. Técnico: Léo Condé.

ITUANO - Vagner; Igor Vinícius, Ricardo Silva, Léo e Raul; Marcos Serrato, Tony e Guilherme (Baralhas); Ronaldo, Marcelinho (Juninho Santos) e Claudinho (William Henrique). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOL - Bruno Moraes, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Plínio (Botafogo); Igor Vinícius, Marcos Serrato e Júnior Santos (Ituano).

CARTÃO VERMELHO - Marcos Serrato (Ituano).

ÁRBTIRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

RENDA - R$ 36.380,00.

PÚBLICO - 2.594 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP).