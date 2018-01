Com gol no fim, Chelsea vence e passa à semifinal da Liga O Chelsea derrotou de virada o Valencia por 2 a 1, nesta terça-feira, em Valência, e conseguiu a classificação às semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O gol da vitória e da vaga entre os quatro melhores da competição saiu aos 45 minutos do segundo tempo, com o volante Essien. Agora o time inglês, que busca o título europeu pela primeira vez em sua história, enfrentará o vencedor do confronto entre Liverpool e PSV Eindhoven - no primeiro jogo, na Holanda, os ingleses venceram por 3 a 0. Com a vantagem de jogar pelo empate sem gols, o Valencia começou a partida de forma mais cadenciada e conseguiu o primeiro gol, aos 32 minutos, após uma boa jogada pelo lado direito. Joaquín cruzou rasteiro para a pequena área e o atacante Fernando Morientes tocou na saída do goleiro Petr Cech para o gol. Na segunda etapa, o Chelsea, que não tinha outra coisa a fazer senão atacar, foi para cima da equipe espanhola. A pressão deu resultado logo no início. Aos seis minutos, o atacante marfinense Didier Drogba não conseguiu chutar uma bola dentro da área e o rebote ficou para o ucraniano Shevchenko, que não desperdiçou a oportunidade. Quando tudo parecia se encaminhar para a prorrogação, o mundo desabou para os mais de 50 mil torcedores do Valencia que foram ao Estádio Mestalla. Essien avançou com a bola pela direita e, já dentro da área, chutou forte e rasteiro para marcar o gol da virada do Chelsea.