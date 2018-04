Com gol no fim, Coritiba vira sobre o Atlético-MG

CURITIBA - Com um gol nos acréscimos de Artur, o Coritiba venceu o Atlético Mineiro, que jogou sem alguns titulares, de virada por 2 a 1, neste domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram na segunda etapa. Diego Tardelli abriu o placar aos 5 minutos, Deivid empatou aos 8 e Artur fechou o placar aos 47.

O Coritiba iniciou a partida pressionando o Atlético, mas não conseguia definir suas jogadas pelo excesso de passes errados. Em noite pouco inspirada, o meia Alex não encontrava espaço para armar e Robinho, muito atrás, também não conseguia criar e mesmo com posse de bola o time da casa não concluía a gol.

Depois de tentar sem sucesso chegar ao gol do Atlético, foi a equipe mineira que passou a ter a posse de bola no ataque. Apesar de avançar seus laterais e pressionar o Coritiba, o goleiro Vanderlei foi pouco exigido.

A segunda etapa começou com o Coritiba novamente dominando, mas em uma falha de Vanderlei, foi o Atlético que abriu o placar. Aos 5 minutos, Diego Tardelli cobrou uma falta pelo lado esquerdo e mesmo fraca a bola bateu no gramado e enganou o goleiro.

O gol não abalou o Coritiba e logo aos 8 minutos conseguiu o empate, após um cruzamento de Victor Ferraz pela direita que Deivid, entre a zaga mineira, cabeceou sem chances para Victor no canto esquerdo. A partir daí, o time da casa retomou as ações e em chutes de Botinelli, aos 26, e Lincoln, aos 38, quase desempatou.

O jogo caminhava para o empate, quando aos 47 minutos Lincoln fez uma jogada pela direita e cruzou rasteiro. Artur, que havia entrado um minuto antes, tocou por baixo do goleiro Victor e virou a partida.

O lateral-direito Carlos César lamentou a derrota atleticana. "Demoramos um pouco para entendermos a movimentação do Coritiba, mas infelizmente levamos esse gol bobo no último minuto", disse. Artur comemorou bastante a vitória. "Quem entra tem que estar concentrado e a única bola que tive pude concluir", afirmou.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 2 x 1 ATLÉTICO-MG

CORITIBA - Vanderlei; Victor Ferraz, Leandro Almeida, Chico e Denis Neves; Júnior Urso, Gil, Alex (Lincoln) e Robinho (Botinelli); Geraldo e Deivid (Artur). Técnico: Marquinhos Santos.

ATLÉTICO-MG - Victor; Carlos César (Serginho), Léo Silva, Réver e Júnior Cesar; Pierre, Josué, Bernard (Leleu) e Luan; Alecsandro (Guilherme) e Diego Tardelli. Técnico: Cuca.

GOLS - Diego Tardelli, aos 5, Deivid, aos 8, e Artur, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Geraldo (Coritiba); Josué e Alecsandro (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 206.204,00.

PÚBLICO - 14.189 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).