Com gol no fim do 2º tempo, Bordeaux é campeão da Copa da França

PARIS - O penúltimo grande torneio da temporada 2012/2013 do futebol europeu conheceu seu campeão num jogo emocionante nesta sexta-feira. No Stade de France, em Paris, o Bordeaux ficou na frente do placar duas vezes, mas só chegou à vitória sobre o Evian, por 3 a 2, graças a um gol aos 44 minutos do segundo tempo. Assim, conquistou seu quarto título da Copa da França.

Para chegar à conquista, o Bordeaux contou com dois brasileiros entre os titulares: Henrique, ex-zagueiro do Flamengo, e Mariano, ex-Fluminense. Mas o herói do título foi o atacante Cheick Tidiane, do Mali.

Foi ele quem abriu o placar aos 39 minutos, quem perdeu um pênalti aos 3 do segundo tempo, mas também o autor do gol do título. Sagbo e Dja Djédjé, ambos da Costa do Marfim, marcaram pelo Evian, time do zagueiro Betão. Saivet fez o segundo do Bordeaux, no único gol francês da final.

O Evian, 16º colocado do Campeonato Francês, foi a grande surpresa da Copa da França, eliminando o Paris Saint-Germain nas quartas de final, nos pênaltis. Já o Bordeaux deu sorte. Foi campeão tendo enfrentado apenas um time da primeira divisão.

Agora o único campeão que ainda não é conhecido nos principais centros do futebol europeu é o da Copa da Alemanha, que será decidida neste sábado entre Bayern de Munique e Stuttgart, em Berlim. O Campeonato Espanhol também tem mais uma rodada, mas o Barcelona já é campeão.