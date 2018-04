Com gol no fim, Flamengo vence Volta Redonda por 1 a 0

RIO - É difícil descrever o sofrimento a que o torcedor do Flamengo foi submetido neste domingo, 27, em Moça Bonita. Um festival de furadas, erros de passe, tropeços com a bola, gols feitos perdidos na pequena área. Tudo isso marcou a vitória rubro-negra por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

Era para ser uma partida de comemoração pela estreia de Elias, que até esteve bem até ser substituído no segundo tempo. Mas, apresentando um futebol indigente, o time comandado por Dorival Júnior deve agradecer aos céus pelo gol nos acréscimos, no último giro do relógio.

Foi o que fez Hernane, autor do tento salvador. Ele que caminhava para ser o maior vilão da tarde: "Jogo difícil, criamos bastante, errei um gol quase que inacreditável. Mas Deus é fiel, peguei uma bola cruzada e acertei o gol. Graças a Deus", disse o camisa 9, que fazia uma apresentação para deixar o torcedor flamenguista desesperado pela contratação de um centroavante, até os 49 minutos do segundo tempo. Pouco antes, Hernane errou uma finalização embaixo da meta do goleiro Gatti.

Na base do abafa nos minutos finais, o Flamengo chegou aos sete pontos no Grupo B e se manteve na zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O próximo desafio vai ser muito mais complicado para o time rubro-negro: o rival Vasco, na quinta-feira, no Engenhão. Com quatro pontos, o Volta Redonda ocupa a quinta posição no Grupo A, onde o Vasco é o líder com perfeitos nove pontos.

Os primeiros 45 minutos apresentaram pouca coisa digna de nota. Vale destacar para os rubro-negros o bom desempenho de Elias. O volante atuou como homem de ligação e criou pelo menos uma chance clara com um belo lançamento rasteiro. Mas Rafinha, frente a frente com Gatti, chutou mal, em cima do goleiro rival. No mais, muitos cruzamentos sobre a área do Volta Redonda e duas furadas constrangedoras de Nixon e Hernane, que evitaram que o placar fosse aberto na primeira etapa.

O início do segundo tempo trouxe esperança de uma melhor apresentação pelos rubro-negros. Com vontade, a equipe mandante pressionou e ameaçou abrir o marcador. Na verdade o fez, mas o árbitro erradamente anulou um gol legítimo, por um impedimento inexistente, aos 12 minutos.

Depois a partida caiu de nível drasticamente e o festival de erros foi de irritar o torcedor. Adriano Felício perdeu um gol feito pelo time do Sul Fluminense, instantes depois. E não houve mais chances de gol até os minutos finais, quando o Flamengo foi para a blitz derradeira. Após o bate-rebate, Hernane conseguiu o giro e achou o canto esquerdo do goleiro Gatti, salvando uma tarde inglória para os rubro-negros.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 0 VOLTA REDONDA

FLAMENGO - Felipe; Leonardo Moura, Renato Santos, González e João Paulo; Cáceres, Ibson (Cleber Santana) e Elias (Renato); Rafinha, Nixon (Thomás) e Hernane. Técnico: Dorival Júnior.

VOLTA REDONDA - Gatti; Jancarlos (Marquinhos), Leonardo Luiz, André Alves e Edu Pina; Dudu, Adriano Felício (Bruno Barra), Zé Augusto e Leo Andrade (Geraldo); Rafael Granja e Frontini. Técnico: Alfredo Sampaio.

GOL - Hernane, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renato Santos (Flamengo); Dudu, Frontini e Jancarlos (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).