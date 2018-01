Com gol no fim, Manchester bate Milan de virada por 3 a 2 Com um gol do atacante inglês Wayne Rooney, aos 45 minutos do segundo tempo, o Manchester United derrotou o Milan por 3 a 2, nesta terça-feira, no Estádio Old Trafford, em Manchester, na partida de ida pelas semifinais da Liga dos Campeões. Apesar da grande atuação do meia brasileiro Kaká, autor de dois belos gols, o time italiano não segurou a força ofensiva dos ingleses e agora precisará vencer por 1 ou mais gols de diferença - no próximo dia 2, no San Siro, em Milão - para se classificar à decisão. Qualquer empate ou derrota com muitos gols (4 a 3, 5 a 4, etc), a vaga será do Manchester. Vitória do Milan por 3 a 2 levará o confronto para a prorrogação e, persistindo o empate, disputa por pênaltis. O vencedor fará a final - no dia 23 de maio, em Atenas (Grécia) - contra quem passar do duelo inglês entre Chelsea e Liverpool. O jogo começou como se previa. O time inglês partiu para o ataque, principalmente com as jogadas criadas por Cristiano Ronaldo. Num escanteio, aos cinco minutos, saiu o primeiro gol da partida. O português cabeceou numa disputa com a zaga italiana e Dida se atrapalhou ao tentar fazer a defesa e tocou a bola para as redes. Mesmo com a vantagem no placar, o Manchester seguia atacando e dando trabalho para o goleiro brasileiro, que teve que fazer duas defesas difíceis. Para evitar o que aconteceu com a Roma, na quartas-de-final - goleada dos ingleses por 7 a 1 -, o Milan tratou então de conter o ímpeto inglês e reforçou a marcação sobre Cristiano Ronaldo e Ryan Giggs. Com mais posse de bola, o time italiano passou a tocar a bola e conseguiu o gol de empate, aos 21 minutos, numa bela jogada de Kaká com o holandês Seedorf. O brasileiro recebeu na corrida um passe do companheiro, entrou na área em disparada e tocou rasteiro na saída de Van der Sar. Após o empate, os jogadores do Manchester parecem ter sido anestesiados e deram espaço para Kaká fazer o que quisesse quando tinha a bola dominada. Numa grande jogada, aos 36, o meia brasileiro driblou três zagueiros, entrou livre na área e novamente bateu rasteiro na saída do goleiro do Manchester para fazer o seu segundo gol no jogo - o nono na Liga, em que é o artilheiro isolado. O intervalo parece ter sido a salvação do clube inglês. O técnico Alex Ferguson arrumou a equipe e fez com que a pressão voltasse. O Milan só vivia dos contra-ataques com Kaká. Aos 13, Paul Scholes deu um belo passe para Wayne Rooney na entrada da área e o atacante bateu por baixo de Dida para empatar o jogo. O gol de empate acordou de vez os jogadores ingleses, que toda hora dependia de cobranças de falta de Giggs ou de jogadas individuais de Cristiano Ronaldo. Numa falha da zaga milanista, aos 45 minutos, Rooney recebeu pela direita e chutou rasteiro no canto esquerdo de Dida para decretar a virada do Manchester. MANCHESTER UNITED 3 X 2 MILAN Manchester United - Edwin van der Sar; John O´Shea, Wes Brown, Gabriel Heinze e Patrice Evra; Darren Fletcher, Michael Carrick e Paul Scholes; Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e Ryan Giggs. Técnico: Alex Ferguson. Milan - Dida; Massimo Oddo, Alessandro Nesta, Paolo Maldini (Daniele Bonera) e Marek Jankulovski; Gennaro Gattuso (Cristian Brocchi), Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini e Clarence Seedorf; Kaká e Alberto Gilardino (Yoann Gourcuff). Técnico: Carlo Ancelotti. Gols - Cristiano Ronaldo, aos cinco, e Kaká, aos 21 e aos 36 minutos do primeiro tempo; Wayne Rooney, aos 13 e aos 45 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Patrice Evra (2.º) e Ryan Giggs (Manchester United); Kaká e Bonera (Milan). Árbitro - Kyros Vassaras (Fifa-Grécia). Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Old Trafford, em Manchester (Inglaterra).