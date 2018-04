Com gol no final, Barueri supera Sport em casa

Com um gol de Thiago Humberto aos 45 minutos do segundo tempo, o Barueri mostrou sua força em casa e bateu o Sport, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, na Arena Barueri. O duelo foi válido pela 20.ª rodada, a primeira do segundo turndo Campeonato Brasileiro.

Esta foi a sétima vitória do time paulista em dez jogos em seus domínios. A boa campanha como mandante garante à equipe um lugar entre os primeiros colocados, com 31 pontos. Na outra ponta da tabela, o Sport acumulou seu décimo jogo sem vitórias e segue na lanterna, com 13 pontos.

O Barueri começou o jogo com muito mais posse de bola, mas chegou muito pouco à meta do goleiro Magrão, no primeiro tempo. Tanto que abriu o placar somente aos 34 minutos. Val Baiano aproveitou cruzamento rasteiro de Flavinho, da direita, para marcar seu décimo gol e se igualar à Adriano, do Flamengo, na liderança da artilharia.

Após sair na frente, o clube paulista se deu por satisfeito e recuou em demasia. Desesperado para deixar as últimas posições, o Sport se lançou ao ataque e empatou aos 20 minutos da segunda etapa. Elder Granja cobrou falta da direita e Luciano Henrique, livre, completou na segunda trave. No final, o Barueri cercou o adversário e obteve gol da vitória com Thiago Humberto.

No próximo domingo, às 16 horas, o Barueri volta a campo para enfrentar o Fluminense, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Na véspera, o Sport encara o Vitória, às 18h30, no Estádio da Ilha do Retiro, em Recife.

BARUERI 2 X 1 CORINTHIANS

Barueri - Márcio; André Luiz, Xandão e Leandro Castán; João Vitor (Marcos Pimentel), Ralf, Everton, Thiago Humberto e Márcio Careca; Val Baiano (Basílio) e Flavinho (Otacílio Neto). Técnico: Diego Cerri (interino)

Sport - Magrão; Igor, César e Durval; Moacir (Élder Granja), Andrade, Fabiano, Luciano Henrique e Jonas; Arce (Eduardo) e Lincom (Guto). Técnico: Péricles Chamusca

Gols - Val Baiano, 34 minutos do 1.º tempo. Luciano Henrique, aos 20, e Thiago Humberto, aos 45 minutos do 2.º tempo.

Cartões amarelos - Otacílio Neto (Barueri); Durval, Luciano Henrique, Arce, César (Sport)

Cartão vermelho - Everton (Barueri)

Árbitro - Antônio Hora Filho (SE)

Renda - R$ 30.985,00

Público - 2.243 pagantes

Local - Estádio Arena Barueri, em Barueri (SP)