Com gol no final, Cruzeiro vence o Villa Nova no Mineiro

Com o resultado, os cruzeirenses dividem a liderança do Estadual, ao lado do rival Atlético, com seis pontos. Já o Villa Nova está na oitava colocação, com apenas um ponto em duas rodadas.

Favorito do confronto, o Cruzeiro começou no ataque e logo de cara perdeu boa oportunidade com Thiago Ribeiro. No entanto, o Villa Nova equilibrou o jogo deixando as oportunidades de gol cada vez mais raras. Wellington Paulista teve a chance de abrir o placar no final da primeira etapa, mas o goleiro Vagner fez boa defesa.

No segundo tempo, a lentidão das duas equipes permaneceu. Insatisfeito com o desempenho de seu time, Cuca decidiu tirar Pablo e colocar André Dias. Wallyson substituiu Thiago Ribeiro e Dudu entrou no lugar de Wellington Paulista. As substituições surtiram efeito. Aos 36 minutos, Dudu arrancava com a bola quando sofreu falta do zagueiro Carciano, que acabou recebendo o segundo amarelo e deixou o Villa Nova com um a menos.

Cinco minutos depois saiu o único gol da partida. O estreante André Dias aproveitou grande jogada de Wallyson e bateu sem chance para Vagner. Depois foi só segurar o resultado.

Na próxima rodada, o Cruzeiro fará o clássico diante do Atlético, no próximo sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. No dia seguinte, o Villa Nova enfrenta o Funorte, fora de casa.