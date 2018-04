Com gol no final, San Lorenzo avança na Sul-Americana

O gol salvador do San Lorenzo foi marcado somente aos 41 minutos do segundo tempo. Após um cruzamento pelo lado direito do ataque, o atacante Fabián Bordagaray chutou de primeira da marca do pênalti, sem deixar a bola bater no gramado, no canto esquerdo baixo do goleiro do Tigre.

Na próxima fase da Sul-Americana, que passa a ser contra adversários de outros países, o San Lorenzo terá pela frente o Cienciano, do Peru, responsável pela eliminação do Liverpool, do Uruguai.