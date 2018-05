Vasco supera Flamengo por 1 a 0 na volta do clássico a São Januário

O Vasco tem se especializado em clássicos. Assim como foi em 2015, quando conquistou o Estadual e teve ampla superioridade sobre os rivais no restante do ano, o time começou a temporada bem ao vencer o Flamengo por 1 a 0, neste domingo, com gol aos 46 minutos do segundo tempo, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca, no retorno do clássico ao estádio de São Januário após 11 anos.

O resultado mantém o time vascaíno na liderança isolada do Grupo A, agora com 12 pontos. Apesar da derrota, o Flamengo é o vice-líder do Grupo B, com sete pontos. No próximo fim de semana, o Vasco enfrenta o Tigres, enquanto o time rubro-negro faz novo clássico, desta vez com o Fluminense, em Brasília.

Assim como foi a semana, com a discussão sobre o local da partida entre os presidentes Eurico Miranda e Eduardo Bandeira, de Vasco e Flamengo, respectivamente, os jogadores também deixaram o futebol de lado nos primeiros 30 minutos. O tumultuado jogo, com várias intervenções de uma severa arbitragem, teve mais tempo de bola parada do que rolando.

Mas os minutos finais do primeiro tempo foram de futebol. Aos 31, Jomar errou o cabeceio e desperdiçou a chance de marcar. A resposta do Flamengo veio da mesma forma, com Emerson, em cruzamento na área e péssima finalização. Com mais criatividade, o Vasco cresceu em campo e quase abriu o marcador, em chute de Nenê em cima de Paulo Victor, e Riascos, que perdeu gol feito.

O segundo tempo recomeçou com o Vasco levemente melhor. Com o time mais avançado, conseguiu falta na entrada da área. Nenê cobrou e acertou o travessão. O meio campo rubro-negro não teve o mesmo rendimento dos últimos jogos e dificultou a ação dos atacantes. A forte marcação do rival também contribuiu.

O forte calor no Rio também teve influência. Já desgastados fisicamente, os jogadores diminuíram o ritmo do jogo, com raras oportunidades criadas, a maioria graças a Nenê ou em bola parada. Aos 40, quase saiu o gol. Após cobrança de escanteio, o camisa 10 chutou forte, mas em cima de Paulo Victor, que defendeu a tentativa.

Quando o empate parecia sacramentado, o Vasco mexeu no marcador. Aos 46 minutos, o zagueiro Rafael Vaz, que entrou no segundo tempo, recebeu na área passe de Rodrigo e finalizou com força para superar Paulo Victor e garantir o triunfo vascaíno no primeiro clássico do ano no futebol carioca.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 FLAMENGO

VASCO - Martín Silva; Madson, Rodrigo, Jomar (Rafael Vaz) e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Julio dos Santos, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique (Eder Luis) e Riascos (Thalles). Técnico: Jorginho.

FLAMENGO - Paulo Victor, Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Mancuello; Marcelo Cirino (Everton), Emerson Sheik e Guerrero. Técnico: Muricy Ramalho.

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro.

GOL - Rafael Vaz, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Vaz, Julio dos Santos, Rodrigo, Marcelo Mattos (Vasco); Wallace e Guerrero (Flamengo).

RENDA - R$ 682.640,00.

PÚBLICO - 13.656 pagantes (14.364 no total).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio.