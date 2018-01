Nos acréscimos, Atlético-PR empata com o Sport em casa

Com um gol do zagueiro chileno Vilches, aos 52 minutos do segundo tempo, o Atlético Paranaense empatou com o Sport por 1 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Sport continua na quarta colocação, com 30 pontos, uma posição e um ponto acima do Atlético-PR.

As duas equipes iniciaram a partida em alta velocidade. O Sport, já no G-4, mostrava mais paciência e segurava um pouco mais o jogo, mas saindo em rápidos contra-ataques com Marlone fazendo jogadas pela ponta esquerda e levando perigo à zaga atleticana.

O Atlético respondia com Marcos Guilherme, que por duas vezes chegou com perigo à linha de fundo, mas seus cruzamentos paravam nas mãos de Danilo Fernandes.

O Sport insistia nas jogadas pela esquerda, mas foi em uma bola pelo lado direito, aos 16 minutos, que saiu o gol pernambucano, Marlone surgiu em velocidade e antes que Diego Souza e André que estavam na bola chutassem, o meia acertou um forte chute no canto esquerdo de Weverton.

Aos 24, o Sport teve chance para ampliar, com Marlone, que surgiu por trás da zaga atleticana em lançamento de Diego Souza, mas chutou para fora. Na segunda etapa, Milton Mendes trocou três peças do meio atleticano para dar mais agressividade ao time, e a equipe ficou próxima do gol.

Aos 11, Barrientos perdeu gol ao chutar para fora na linha da pequena área; e aos 24, Walter, em uma bola rebatida chutou forte sem marcação e ela estourou na zaga pernambucana.

O Atlético tinha maior volume de jogo, mas o Sport ainda teve a melhor chance para ampliar, quando aos 47 minutos, Diego Souza, livre de marcação chutou e Weverton salvou o segundo gol. O castigo chegou aos 52 minutos, quando em uma cobrança de escanteio pela direita, Vilches subiu mais que a zaga do Sport e empatou, de cabeça, a partida.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR - Wéverton; Eduardo, Vilches, Kadu e Sidcley; Otávio (Daniel Hernández), Hernani, Bruno Mota (Barrientos) e Nikão (Cryzan); Marcos Guilherme e Walter. Técnico: Milton Mendes.

SPORT - Danilo Fernandes; Samuel, Durval, Matheus Ferraz e Danilo (Renê); Rithely Rodrigo Mancha (Wendel), Marlone e Diego Souza; André e Elber (Ferrugem). Técnico: Eduardo Batista.

GOLS - Marlone, aos 16 minutos do primeiro tempo, e Vilchez, aos 52 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

CARTÃO AMARELO - Não houve.

RENDA - R$ 744.755,00.

PÚBLICO - 24.826 pagantes

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).