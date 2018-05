Com gol nos acréscimos, Inter vence o Ypiranga no primeiro jogo sem D'Alessandro Com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Internacional venceu o Ypiranga por 3 a 2, neste sábado, no estádio Beira-Rio, no duelo adiado da primeira rodada do Campeonato Gaúcho - a partida era para ter sido realizada no último domingo, mas não aconteceu por conta da tempestade que atingiu Porto Alegre dois dias antes e causou enormes prejuízos.