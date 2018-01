Com gol nos acréscimos, Athletic Bilbao vira sobre o Celta no Espanhol

Com um gol nos acréscimos, o Athletic Bilbao derrotou o Celta, de virada, por 2 a 1, nesta segunda-feira, em casa, no encerramento da 16.ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado deixou os anfitriões mais próximos de uma vaga para a Liga Europa.

Com os pontos somados, a equipe basca foi a 26, na sétima colocação, a dois de distância do Atlético de Madrid, o sexto colocado - o quinto e o sexto garantem vaga na competição europeia. O Celta está em 10.º lugar, com 21.

Apesar de estar em posição inferior na tabela de classificação, os visitantes saíram na frente com um gol de Iago Aspas aos nove minutos do segundo tempo. O empate veio aos 36, após Roncaglia cometer pênalti e levar o cartão vermelho. Aritz Aduriz bateu e deixou tudo igual. Com um a mais, o Athletic Bilbao passou a pressionar e conseguiu o gol da virada nos acréscimos da partida, com Mikel San José.

O Campeonato Espanhol volta a ser disputado agora apenas em janeiro. O Athletic Bilbao tentará manter o embalo no dia 8 contra o Alavés, novamente em casa. Um dia antes, o Celta receberá o Málaga, em Vigo.

Atual líder da competição com 37 pontos, o Real Madrid tem um jogo a menos por ter disputado o Mundial de Clubes da Fifa na última semana e voltará a campo pelo Campeonato Espanhol no dia 7 contra o Granada, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

O Barcelona, segundo colocado com 34 pontos, visitará o Villarreal, do atacante brasileiro Alexandre Pato, no dia 8. O time de Neymar, no entanto, ainda tem uma partida a disputar em 2016. Nesta quarta-feira receberá o Hércules, da segunda divisão, pela Copa do Rei.