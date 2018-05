Com gol nos acréscimos, Inter de Milão busca empate com Milan pelo Italiano

A Inter de Milão marcou nos acréscimos e conseguiu buscar o empate por 2 a 2 no clássico com o Milan, neste domingo, no estádio San Siro, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado foi ruim para as duas equipes.

O gol sofrido no fim impediu que o time rubro-negro assumisse a vice-liderança da competição. O Milan continua na terceira colocação, com os mesmos 26 pontos da Roma, a segunda colocada - a Juventus lidera com 33. A Inter de Milão caiu uma posição após a rodada e agora está em 11º lugar, com 18.

A Inter contou com a presença do zagueiro Miranda entre os titulares. O atacante Gabriel e o volante Felipe Melo permaneceram no banco de reservas durante os 90 minutos. O destaque da partida foi o atacante espanhol Suso, que marcou os dois gols do Milan.

Ele abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, após receber passe na direita e bater cruzado. A Inter chegou ao empate aos oito da etapa final. Antonio Candreva recebeu na intermediária, avançou e mandou uma bomba no ângulo do goleiro Donnarumma.

Suso voltou a deixar o Milan em vantagem cinco minutos mais tarde. O espanhol recebeu na área, se livrou da marcação de Miranda e mandou para as redes. A Inter passou a pressionar e conseguiu o empate aos 48. Após cobrança de escanteio, com direito a presença do goleiro Handanovic, a bola sobrou na segunda trave para Perisic deixar tudo igual.

O Milan agora volta a campo pelo Campeonato Italiano no próximo sábado, quando visitará o Empoli, que luta para fugir do rebaixamento. A Inter jogará na segunda-feira, dia 28, contra a Fiorentina, em casa.