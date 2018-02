Com gol polêmico, Chelsea vence West Ham pelo Inglês

O Chelsea venceu neste sábado o West Ham por 1 a 0 em casa pela 15.ª rodada do Campeonato Inglês, graças a um gol do meia Joe Cole em jogada bastante polêmica, e assumiu provisoriamente a segunda posição. Mesmo fora de seus domínios, o West Ham fez jogo duro. Prova disso foi que o goleiro Robert Green pouco trabalhou durante a etapa inicial. Porém, o Chelsea cresceu no segundo tempo. E faltando 15 minutos para o fim da partida chegou ao gol, com Cole concluindo jogada dos marfinenses Didier Drogba e Salomon Kalou. O jogador teria recebido a bola em posição de impedimento, e o lance gerou muitos protestos. A equipe comandada pelo israelense Avram Grant fica com 31 pontos, a dois do líder Arsenal - que está com duas partidas a menos. Porém, o time pode ser ultrapassado pelo Manchester United, que tem 30 e enfrenta o Fulham na segunda-feira, em casa.