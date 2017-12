Com gol polêmico no fim, Roma bate Cagliari e empata com a Juventus no 3.º lugar

Com um gol polêmico nos acréscimos do tempo normal, marcado aos 49 minutos da etapa final, a Roma venceu o Cagliari por 1 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Olímpico da capital nacional, onde o triunfo fez a equipe empatar com a Juventus na terceira posição do Campeonato Italiano.

Com 38 pontos, o time romano só está atrás do rival de Turim nos critérios de desempate, sendo que a Juventus terá a chance de assumir a vice-liderança da tabela neste domingo, quando enfrenta o Bologna, fora de casa, no complemento desta 17ª rodada da competição. A Inter de Milão, com 40 pontos, permitiu esta possibilidade ao ser derrotada por 3 a 1 pela Udinese em outro jogo realizado neste sábado.

Já o Cagliari é apenas o 14º colocado, com 17 pontos, e amargou uma derrota doída, pois vinha conseguindo segurar os anfitriões até o fim, quando saiu o gol que definiu o placar do duelo, que foi bastante truncado e com poucas oportunidades ofensivas criadas pelas equipes.

Aos 49 do segundo tempo, o sérvio Aleksandar Kolarov cobrou falta da esquerda e o goleiro Tommaso Cragno tentou afastar a bola com um soco, mas a mesma parou em Fazio, que ajeitou a bola supostamente com a ajuda de uma das mãos antes de completar para as redes.

O gol gerou revolta dos jogadores do Cagliari e a arbitragem de vídeo precisou ser acionada para rever o lance. E, depois de alguns momentos de tensão, o gol foi finalmente validado e a torcida da Roma pôde comemorar.

E este triunfo conquistado de forma sofrida foi importante também pelo fato de que a Roma vai enfrentar justamente a Juventus pela rodada seguinte do Italiano, no próximo dia 23, em Turim. Depois do clássico, os dois times ainda farão suas últimas partidas no ano no dia 30 de dezembro, quando o time romano recebe o Sassuolo em seus domínios, enquanto a Juventus terá pela frente o Hellas Verona, fora de casa.