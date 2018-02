Com gol relâmpago, Roma bate o Verona e encerra sequência negativa no Italiano

A Roma finalmente voltou a vencer no Campeonato Italiano. Neste domingo, o time da capital visitou o Verona e contou com o gol relâmpago de Cengiz Under para levar a melhor por 1 a 0, em duelo válido pela 23.ª rodada.

Depois de um ótimo início de temporada, a Roma caiu de produção no fim de 2017 e vinha de seis partidas consecutivas sem vencer pelo Italiano. Nas últimas dez partidas, eram apenas dois triunfos, retrospecto que fez a equipe despencar na tabela e deixar a briga pelas primeiras posições.

Mas, neste domingo, a sequência negativa chegou ao fim. O triunfo levou a Roma a 44 pontos, na quinta colocação, voltando à briga por uma vaga na Liga dos Campeões. No próximo domingo, a equipe vai receber o lanterna Benevento. Já o Verona segue em situação desesperadora, na penúltima posição, com 16 pontos. Também no domingo, visita a Sampdoria.

Pressionada, a Roma foi para cima neste domingo e chegou ao gol da vitória com menos de um minuto. Aos 46 segundos, a defesa do Verona errou na saída de bola, Cengiz Under ficou com a sobra e limpou a marcação antes de bater de fora da área, no canto esquerdo do goleiro.

A Roma era dona da partida e abusou dos gols perdidos. O goleiro brasileiro Nicolas garantiu que o prejuízo não fosse maior para o Verona no primeiro tempo. E aos cinco minutos do segundo tempo, os visitantes ficaram com um jogador a menos, após a expulsão infantil de Pellegrini.

Foi o suficiente para o Verona deixar o campo de defesa e ir para frente, mas aí, a equipe mostrou por que é a penúltima colocada da tabela. Outro goleiro brasileiro, Alisson, da Roma, também apareceu em momentos fundamentais para garantir o triunfo para os visitantes.